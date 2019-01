Der SV Teglingen ist der Titelverteidiger. Foto: SV Teglingen

Meppen. Derbystimmung ist garantiert, wenn am Sonntag, 13. Januar, ab 13 Uhr die alljährliche Meppener Hallenstadtmeisterschaft in der BBZ-Stadtsporthalle am Nagelshof startet. Dann kämpfen wieder acht Meppener Fußball-Herrenteams in zwei Gruppen um den Titel.