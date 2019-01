Meppen. Höchstes Haushaltsvolumen, Rekordinvestitionen und Tiefststand bei der Verschuldung. „Diese überragenden Kennzahlen machen den Haushaltsplan des Landkreises Emsland für 2019 aus.“ Das sagt Landrat Reinhard Winter in einem Gespräch der Redaktion.

Auch wenn man mit Superlativen nach seinen Worten „vorsichtig“ sein sollte, seien diese Entwicklungen im Emsland nach seiner Einschätzung doch einfach „hervorragend“. Das letzte Wort hat aber der Kreistag in seiner öffentlichen Sitzung am 18. Februar. Dann stimmen die Abgeordneten über das Finanzpaket 2019 ab. (Weiterlesen: Das werden die größten Investitionen des Landkreises Emsland)

Gewaltige Einnahmen

Grundlage für die enormen Investitionen seien wiederum die gewaltigen Steuereinnahmen der 19 Kommunen. Auch wenn der Landkreis selbst keine Steuereinnahmen generiere, profitiere er dank der Kreisumlage, die die Städte und Gemeinden an den Landkreis entsprechend ihrer Steuereinkünfte abführen müssen, von diesem enormen Aufwärtstrend. So wächst die Steuerkraft der emsländischen Kommunen nach den Prognosen um noch einmal satte 15,53 Prozent auf eine neue Rekordhöhe von knapp 340 Millionen Euro (2018: 294 Millionen Euro) an. „Von 19 Städten, Samtgemeinden und Gemeinden erreichen 14 Kommunen ihr absolutes Topergebnis“, erläutert Winter. Die Gewerbesteuer übersteigt mit einem Zuwachs um 41,7 Millionen Euro erstmals in der Geschichte des Landkreises Emsland die 200 Millionen Euro-Marke und erreicht 206 Millionen Euro. „Auch alle anderen Steuereinnahmen verzeichnen Höchststände. Das Gesamtsteueraufkommen der Kommunen steige von 338,4 Millionen Euro auf den absoluten Bestwert von 394,3 Millionen Euro.

Gelder des Landes

Da auch das Land Niedersachsen beim kommunalen Finanzausgleich eine Rekordsumme von 4,6 Milliarden Euro verzeichnet, fließen auch aus Hannover erhebliche Gelder in den Landkreis Emsland.

Enorme Investitionen

„Dank dieser hervorragenden Ausgangsdaten umfasst das Haushaltsvolumen einschließlich der Investitionen 674 Millionen Euro“, sagt Winter. Auch das sei ein neuer Rekord. Dabei erreichen die Investitionen mit 130,9 Millionen Euro (2018: 99,1 Millionen Euro) ein nie zuvor gekanntes Niveau. „Diese enormen Investitionen können ohne Kredite finanziert werden“, sagt Kämmerer Stefan Vocks. Erfreulicherweise gelinge es zudem, die Schulden 2019 auf 3 Millionen Euro zu senken. Das sei eine Pro-Kopf-Verschuldung von 9,26 Euro.

Geringe Schulden

Ende 2017 lag der Schuldenstand noch bei 25 Millionen Euro. So gelang es Vocks und Winter im vergangenen Jahr, einen Langzeitkredit in Höhe von 20,86 Millionen bei der NordLB vorzeitig zu tilgen. Dies sei bislang bei dem letzten Kredit des Landkreises über 3 Millionen Euro bei einem anderen Finanzinstitut trotz mehrerer Gespräche noch nicht gelungen. Ansonsten wäre der Landkreis Emsland sogar ganz offiziell schuldenfrei.

Für Krisen gerüstet

Dank der „komfortable Finanzsituation des Landkreises“ schlägt die Kreisverwaltung dem Kreistag zudem vor, die Kreisumlage bei 40 Punkten zu belassen. „Wir planen bis 2022 mit diesem Hebesatz“, sagte Winter. Diese gebe den 19 Kommunen frühzeitig Planungssicherheit. Sie zahlen pro Punkt Kreisumlage 3,9 Millionen Euro. Winter bilanzierte.: „Wir sind stolz auf das Ergebnis.“ Der Landkreis sei sehr gut aufgestellt und kann auch zukünftige Krisen meistern.