Meppen. Heike Janssen aus Meppen-Rühle ist wütend und enttäuscht. Die 47-Jährige ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Um in die Stadt zu kommen, benutzte sie für gewöhnlich den Bus. Doch dieser darf sie nicht mehr befördern. Der Grund: Die Bushaltestelle in Rühle ist nicht barrierefrei ausgebaut.

Janssen sitzt in ihrer Küche und rührt mit dem Löffel in ihrem Tee. Vor wenigen Minuten hat sie noch mit ihrem Ehemann telefoniert, der gerade mit einem Lkw in Süddeutschland unterwegs ist. Sie sieht ihn nur am Wochenende und ist deshalb von montags bis freitags alleine in der gemeinsamen Wohnung. Den Alltag meistert sie selbst, so gut es geht. Seit 2004 ist sie wegen eines Nerventumors an der Wirbelsäule auf einen Rollstuhl angewiesen. Hinzu kommt, dass sie vor einigen Jahren an chronischer Leukämie erkrankte und Diabetes hat. "Ich kämpfe mich schon genug durch mein Leben", sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. "Dass ich jetzt noch nicht mal mehr mit dem Bus nach Meppen fahren darf, um einzukaufen oder andere Dinge erledigen zu können, kann doch einfach nicht wahr sein."

An Haltestelle abgewiesen

Bis vor gut zweieinhalb Jahren nutzte Janssen regelmäßig den Linienbus, um in die Stadt zu fahren. Doch dann war plötzlich Schluss. Als sie wie sonst auch mit dem Bus nach Meppen fahren wollte, erklärte ihr der Fahrer, dass er sie aus rechtlichen Gründen nicht mehr mitnehmen dürfe, weil die Haltestelle „Rühlerfeld Erdölbetriebe“ nicht barrierefrei sei. "Ich dachte zunächst, dass es ein Scherz sein sollte", schildert die 47-Jährige. "Doch der Fahrer meinte es ernst und fuhr ohne mich weiter." Noch ein paar weitere Male versuchte Janssen vergeblich, in einem anderen Bus mitzufahren.

Nicht barrierefrei

Sie wendete sich an das Ordnungsamt der Stadt Meppen, um sich zu beschweren. Doch die Antwort fiel für Janssen enttäuschend aus. "Solange die Haltestelle nicht barrierefrei ist, darf ich dort nicht einsteigen." Vorher sei dies aber immer möglich gewesen. Man habe sich für den Einstieg mit einer kleinen Rampe beholfen. Keine optimale Lösung, aber sie konnte selbstständig nach Meppen mit dem Bus fahren. Jetzt sei sie vorrangig zu Hause. "Ich komme nur raus, wenn es alle zwei Wochen mit dem Taxi nach Lingen zum Arzt geht oder mein Mann am Wochenende zu Hause ist." Andere Haltestellen zu nutzen, kommt für Janssen ebenfalls nicht in Betracht, denn die sind mehr als einen Kilometer entfernt und ebenfalls nicht barrierefrei. "Ich bin einfach nur enttäuscht, dass ich hier so im Stich gelassen werde."

"Unbefriedigende Situation"

Dem Busunternehmen Levelink, welches die Buslinie in Rühle bedient, ist der Fall bekannt. "Es ist eine unbefriedigende Situation für den Fahrgast", sagt Rainer Levelink, Geschäftsführer des Unternehmens. "Aber der Einstieg ist für Rollstuhlfahrer derzeit einfach zu gefährlich und so nicht erlaubt. Wir bräuchten mindestens einen erhöhten Fußweg, aber den gibt es dort nicht." Ohne diesen sei die Steigung der für den Einstieg notwendigen Rampe einfach zu steil für Rollstuhlfahrer. Nach seinen Informationen soll die Haltestelle bis 2022 umgebaut sein. Die Zuständigkeit liege bei der Stadt Meppen und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen, da die Haltestelle an einer Landesstraße liege. Eine schnelle Lösung scheint für die Emsländerin derzeit nicht in Sicht zu sein.

Ausbau der Haltestelle problematisch

Baumaßnahmen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, für die die Stadt Meppen zuständig sei, seien mit dem Straßenbaulastträger, in diesem Fall mit der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen, abzustimmen, erklärt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion. Ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle sei an dem betroffenen Bereich sehr problematisch. Für eine entsprechende Baumaßnahme wäre ein umfangreicher Flächenerwerb erforderlich. Der rückwärtige Bereich dieser Haltestelle müsste darüber hinaus mit einer Betonwand abgesichert werden. Hinzu kommt, dass die Haltestelle äußerst gering frequentiert wird. Daher hat die Stadt Meppen andere Haltestellen im Stadtgebiet mit einer höheren Priorität bewertet. Gleichwohl ist es Ziel der Stadt Meppen, alle Haltestellen im Stadtgebiet bis 2022 barrierefrei auszubauen.

Wann Janssen mit einem Ausbau ihrer Haltestelle rechnen kann, teilte die Kommune nicht mit. Somit muss sich die Emsländerin im schlimmsten Fall noch bis zum Jahr 2022 gedulden.