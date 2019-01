Meppen. Neben den Klassikern wie dem Weihnachtsmarkt und der Rathauskirmes kommen im Jahr 2019 vor allem große Kulturveranstaltungen auf die Meppener zu. Wir haben die größten Veranstaltungen in der Stadt in diesem Jahr zusammengefasst.

Los geht es in diesem Jahr direkt mit einem richtigen Höhepunkt. Auch wenn wir noch etwas warten müssen, so bieten die Maitage doch in jedem Jahr etwas Besonderes. Am 4. und 5. Mai sollen so wieder mehrere Tausend Besucher das bunte Programm mit Auftritten von diversen Künstlern wie Musikern oder Akrobaten besuchen. Im letzten Jahr sorgte beispielsweise der Seilartist Falko Traber für offene Münder und einen angehaltenen Atem. Verbunden werden die Maitage mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 5. Mai.

Im Sommer wird es dann vor allem musikalisch. Nach dem Handwerkermarkt am Pfingstmontag, 10. Juni, auf der Schülerwiese bietet das Wochenende vom 21. und 22. Juni beste deutsche Popmusik in der Hänsch-Arena. Beim großen Emsland Open-Air treten am Freitag, 21. Juni, Nena und Vincent Weiss auf. Am Samstag bespielen Pur und Johannes Oerding die große Bühne im Stadion.





Ein weiteres neues Kulturhighlight findet am Samstag, 27. Juli, statt. Einige Künstler wie Sondaschule, Cj Ramone oder Weekend sind schon bestätigt, das Line-Up ist aber noch nicht komplett für die erste Auflage des Kleinstadtfestivals. Schauplatz für das von den "Kleinstadtkindern" organisierte Festival ist das Freibadgelände am Nagelshof.

Ein Klassiker im Meppener Jahreskalender ist die Jazz- und Bluesnacht, die in diesem Jahr am Samstag, 2. August, in ihre 27. Auflage geht. Neu und einzigartig dagegen ist die NDR Sommertour, die in diesem Jahr in Meppen Station macht. Die Bewohner haben dabei die Aufgabe, eine Wette gegen den NDR gewinnen und werden dann mit Livemusik von bekannten Künstlern belohnt. Im letzten Jahr spielten in den teilnehmenden Städten unter anderem die Village People und Die Prinzen.

Im September steht die Koppelschleuse im Fokus: Am Freitag, 6. September, findet dort das Lichterfest statt, am Sonntag, 15. September, kommen beim Töpfermarkt die Kunstfreunde im Emsland auf ihre Kosten. Am 28. und 29. September wird der Herbstmarkt Nödike wieder viele Besucher in den Meppener Stadtteil locken. Passend dazu soll es auch am 29. September wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Zum Abschluss des Jahres können sich die Meppener auf die beiden längsten Veranstaltungen freuen. Auf der Rathauskirmes vom 18. bis 21. Oktober geht es für die Besucher bei Riesenrad, Autoscooter und Breakdance rund. Am Sonntag, 21. Oktober, soll ein verkaufsoffener Sonntag den Einzelhandel weiter ankurbeln und einen würdigen Abschluss der Kirmes bieten. Der Weihnachtsmarkt vom 25. November bis 29. Dezember brach in diesem Jahr bereits alle Rekorde. Diese könnten im nächsten Jahr noch einmal übertroffen werden, wenn sich die Aufwertungen durch viele Lichter weiter bezahlt machen und das Programm so vielfältig bleibt. Während die After-Work-Party am 12. Dezember wieder die Feierfreudigen in die Meppener Innenstadt locken dürfte, ist der verkaufsoffene Sonntag am 29. Dezember wie im vergangenen Jahr das Ende des Meppener Veranstaltungskalenders.