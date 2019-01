Meppen/Osnabrück. Das Sturmtief "Benjamin" ist über das Emsland und den Landkreis Osnabrück hinweg gezogen. Vor allem die Feuerwehr hatte viel zu tun, um Äste und umgestürzte Bäume von den Straßen zu beseitigen. Auf den Autobahnen kam es es zu mehreren Unfällen.

Im Emsland musste die Feuerwehr insgesamt zu 21 Unwettereinsätzen ausrücken, das teilte eine Sprecherin des Landkreises auf Anfrage unserer Redaktion mit. In den meisten Fällen drohten durch die starken Sturmböhen Bäume umzustürzen und Äste herabzufallen. Diese wurden von den Einsatzkräften von den Straßen entfernt. Verletzt wurde niemand.

In Papenburg gab es eine Alarmierung, da ein Baum an der Diekhausstraße auf ein Wohnhaus zu stürzen drohte. Die Feuerwehr schnitt Äste aus dem Baum, um eine Windlastminderung zu bezwecken, wie Papenburgs Stadtbrandmeister Josef Pieper auf Anfrage mitteilte. In der Samtgemeinde Dörpen wurde die Feuerwehr zu zwei Einsätzen gerufen. Um 14 Uhr war ein Baum in Dörpen auf die Nordlandallee gestürzt. Er wurde zersägt und beseitigt. Gegen 17 Uhr wurde auf der Neuleherstraße in Lehe ein weiterer Baum von einer Straße entfernt. Der Einsatz dauerte eine Stunde. Bei beiden Einsätzen war auch die Drehleiter vor Ort.



Kettensägen im Einsatz

In Sögel waren zwei Bäume auf die Straße gekippt, ein dritter sogar auf mehrere Autos. Zunächst waren die Einsatzkräfte gegen 15.45 Uhr zur Straße Am Weidengrund gerufen worden. Hier waren ein Baum und mehrere Äste auf die Fahrbahn gestürzt. Wenig später gab es einen zweiten Einsatz, diesmal am Altstaverner Weg. Auch hier war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Zum Einsatz kamen in beiden Fällen Motorsägen. Gegen 17.35 Uhr folgte dann ein dritter Einsatz. An der Industriestraße stürzte ein Baum auf insgesamt drei Autos. Die Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, unter anderem gingen Scheiben zu Bruch und es entstanden Beulen und Kratzer am Lack.

In Haren drohten ebenfalls zwei Bäume zu fallen. Hier beseitigte die Feuerwehr die Gefahrenstellen an der B70 bei Emmeln sowie in an der Straße Hinterm Busch in Rütenbrock. Es kam zu keinen Schäden.

Unfälle durch Hagelschauer

Auf den Autobahnen 30 und 31 kam es durch Hagelschauer zu mehreren Verkehrsunfällen, erklärt die Polizei auf Nachfrage. In Haren prallte ein 31-jähriger Autofahrer in die Außenschutzplanke. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er in einen Hagelschauer geraten war.

Auf der A 30 bei Salzbergen kam ein 36-jähriger Autofahrer nach einem Überholmanöver von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und drehte sich mehrmals, bevor es quer auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen kam. Auch bei Salzbergen und Suddendorf gab es Unfälle nach Hagelschauern. In allen Fällen blieb es bei Blechschäden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro.

A31 gesperrt

Außerdem wurde die A31 im Baustellenbereich zwischen Dörpen und Lathen im Laufe des Nachmittages in Fahrtrichtung Meppen gesperrt, weil mehrere Absperrbaken durch den Wind umgeweht wurden und auf der Fahrbahn den Verkehr behinderten. Die Sperrung wurde am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr wieder aufgehoben.

Neun Einsätze im Landkreis Osnabrück

Im Landkreis Osnabrück kam es ebenfalls zu einigen Einsätzen wegen des Sturms. Diese seien allesamt aber unspektakulär verlaufen, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Polizei verzeichnete insgesamt neun Vorfälle, bei denen Bäume oder Äste auf Straßen zu fallen drohten. Außerdem kam es zu einem kleineren Verkehrsunfall ohne Personenschaden.