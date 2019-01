Meppen. Bei einer Führung haben Vertreter der CDU Meppen das neue Stadion im Stadtteil Esterfeld besucht.

Der Sportverein Union Meppen von 1947 erhält an der Versener Straße eine neue Sportanlage, die sich zurzeit im Bau befindet und deren erste Teile bereits in Betrieb genommen werden konnten. Die Mitglieder von CDU-Stadtverband und Junger Union zeigten sich beeindruckt von den Fortschritten, die seit dem offiziellen Spatenstich gemacht wurden. Zwei Trainingsplätze und der Kunstrasenplatz – der zweite seiner Art in Meppen – wurden bereits freigegeben.

Das Hauptgebäude und die Tribüne befinden sich inzwischen in winterfestem Zustand. Darüber hinaus werden auf dem Areal ein Beachvolleyball- sowie ein Basketballfeld und ein Bolzplatz vorgehalten. Vereinsvorsitzender Karl-Heinz Tallen, der die Besucher über die Anlage führte, berichtete, dass man den gesetzten Zeitplan (der Beginn des Spielbetriebs ist für den Sommer 2020 geplant) werde einhalten können.

Die Anwesenden waren sich einig, dass das Projekt, das von der CDU auf Stadt- und Kreisebene von Anfang an unterstützt wurde, Vorbildcharakter habe. Die derzeit vollen Kassen ermöglichten zukunftsweisende Schritte im Rahmen der Stadtentwicklung. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Arne Fillies hob in diesem Zusammenhang hervor, es sei besonders erfreulich, dass hier sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen wurden. Schließlich sollen am alten Standort des Stadions mehr als 50 Wohneinheiten entstehen. Diese Form der Innenverdichtung sei zukunftsweisend für den Stadtteil Esterfeld als attraktivem Wohn- und Lebensort.