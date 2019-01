Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall auf B 70 in Meppen CC-Editor öffnen

Eines der am Unfall auf der B 70 in Meppen beteiligten Fahrzeuge wurde beim Zusammenstoß in den Seitenraum geschleudert. Foto: Torsten Albrecht

Meppen. Auf der Bundesstraße 70 in Meppen hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mindestens zwei Menschen wurden dabei verletzt. Die B 70 ist in Höhe Varloh gesperrt.