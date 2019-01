Meppen. Auf der Bundesstraße 70 in Geeste hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Laut Angaben der Polizei passierte der Unfall gegen 20.20 Uhr auf der B 70 in Höhe Varloher Feld. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein Auto in die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Dabei wurde eines der Autos in den Seitenraum geschleudert.

Hierbei zogen sich der 60-jährige Unfallverursacher, seine 58-jährige Beifahrerin und der 46-jährige Fahrer des anderen Autos schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß wurde ein drittes Auto durch Trümmerteile beschädigt. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Meppen mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro.