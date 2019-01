Remondis hat den Start gründlich verpatzt

Meppen. Der neue Entsorger Remondis hat Probleme mit der Abholung der gelben Säcke im Emsland. Das Unternehmen versucht sich nun in Schadensbegrenzung. Der Fehler liegt in der mangelhaften Vorbereitung. Ein Kommentar.

Die gelben Säcke bleiben liegen. Nicht nur in Lingen und Papenburg, mittlerweile auch im mittleren Emsland. Der neue Entsorger Remondis kommt seiner Verpflichtung zur Abholung des Mülls nicht umfassend nach. Das ist ärgerlich. Denn die Menschen verlassen sich auf feste Termine und einen reibungslosen Ablauf. Zudem ist gerade der jetzige Zeitpunkt fatal, weil durch den starken Wind die Säcke oftmals aufgerissen werden und der Müll sich über Straßen und Grünanlagen verteilt. Wer soll das dann einsammeln?

Es bleibt ein schlechter erster Eindruck von Remondis. Anlaufschwierigkeiten können bei einem neuen Entsorger durchaus auftreten. Dennoch darf man eine bessere Vorbereitung erwarten. Offensichtlich wurde mit viel zu knappem Personal und Material in Form von Fahrzeugen geplant. Leidtragende sind nun die Menschen in deren Straßen sich der Müll türmt. Es ist mehr als fraglich, ob Remondis diese Massen in naher Zukunft beseitigen kann, zumal es bei den nächsten Abfuhrterminen weitere Probleme geben dürfte. Der Start als neuer Entsorger im Emsland ist jedenfalls gründlich verpatzt.