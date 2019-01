Meppen/Haren. Bereits in der vergangenen Woche hat es im Norden und Süden des Landkreises Emsland Probleme bei der Abfuhr der gelben Säcke gegeben. Nun bleibt der Plastikmüll auch im mittleren Emsland liegen. Das zuständige Unternehmen Remondis versucht nun, die Arbeit nachzuholen.

Probleme machen dem Unternehmen vor allem technische Probleme bei der Tourenplanung. Eine Navigationssystem-ähnliche Software soll den Mitarbeiter eigentlich die Haushalte anzeigen, bei denen die gelben Säcke abzuholen sind. Offenbar werden in diesem System diverse Straßenzüge oder ganze Ortsteile nicht oder fehlerhaft angezeigt. Das erklärte Anna Ephan, Sprecherin von Remondis, bereits am vergangenen Freitag.

Müll auf den Straßen

Waren bislang vor allem Lingen und Kommunen im nördlichen Emsland betroffen, so gibt es nun auch im mittleren Emsland Schwierigkeiten. So berichtet der Harener Hubert Wessels von liegengebliebenen gelben Säcken in Haren. Wessels wohnt im Höftenweg, in dem am Samstag der Abfuhrtermin für den Plastik- und Wertstoffmüll gewesen wäre. Die Säcke liegen jedoch bis heute an der Straße. Wessels wandte sich nun an die Stadtverwaltung. Er beschreibt seine Sorge, dass die Säcke angesichts des aktuell starken Windes aufreißen und so die Straße vermüllen könnten: "Wenn jetzt noch ein bisschen stärkerer Wind einsetzt, werden wir von unnötigen Unrat logischer Weise überflutet werden." Und in der Tat – wer am Dienstag durch die Stadt fuhr, sah nicht nur herumliegende gelbe Säcke, teilweise sogar auf den Straßen, sondern auch losen Müll aus aufgerissenen Säcken.





Wessels bittet die Stadt, sich möglichst schnell mit Remondis in Verbindung zu setzen und zu fordern, dass die Abholung schnellstmöglich nachgeholt wird. Die Stadt verweist auf den Landkreis Emsland, der von "Anlaufschwierigkeiten" beim neuen Anbieter – Remondis ist seit dem 1. Januar für die Abholung im Emsland zuständig – spricht. Nach Aussage des Abfallwirtschaftsbetriebes Emsland sei Remondis der Ansprechpartner für die Beschwerden.

Weitere Fahrzeuge angefordert

Remondis-Sprecherin Anna Ephan ist sich des Problems bewusst, kann aber keine kurzfristige Lösung versprechen. "Wir arbeiten weiterhin daran, das aufzuholen", sagt sie. So wurden inzwischen weitere Fahrzeuge angefordert, um den Aufwand bewältigen zu können. Sie rät den Anwohnern der nicht angefahrenen Straßen, ihre Säcke wieder ins Haus zu holen, damit es nicht zu einer Vermüllung der Straßen kommt.





Laut Michaela Hoffmann von der Stadt Haren habe es am Montag einige weitere Beschwerden bei der Stadt gegeben. Seit Dienstagnachmittag ist zumindest klar, dass die große Menge gelber Säcke in Haren am Mittwoch beseitigt sein soll. Sie wird, genauso wie in Lingen, Papenburg und Sögel, nachgefahren, wie es in einer Presseinformation von Remondis heißt.

In Geeste und Twist sollte der Plastikmüll am Dienstag abgeholt werden. Auch hier kam es zu Problemen. So sind zumindest in den Geester Ortsteilen Dalum und Varloh bis zum späten Nachmittag die gelben Säcke nicht eingesammelt worden, genauso wie in Twist. Ein Nachfahrtermin ist aufgrund der ausgelasteten Kapazitäten von Remondis noch nicht in Sicht. Die Arbeit für den Entsorger wird nicht weniger.