Meppen . Vera und Reimund Nagel als langjährige Pächter des Kolpinghauses sind seit 37 Jahren eine Institution in Meppen. Zum Monatsende hören die beiden 64-Jährigen auf und geben Gaststätte und Restaurant in jüngere Hände.

Während Raimund als gelernter Koch in der Küche das Sagen hat, ist Vera die uneingeschränkte Chefin im fast 900 Quadratmeter großen Gastronomiebetrieb in der Kolpingstraße 6. In ihrer direkten aber auch herzlichen Art sagte sie in einem Gespräch mit der Redaktion: "Ich bedanke mich bei unseren vielen Gästen. Ich möchte mich aber auch entschuldigen." Einigen sei sie doch hin und wieder auf den Schlips getreten.

Oberkreisdirektor vom Essen überzeugt

Verica, wie sie eigentlich heißt, verschlug es vor über 40 Jahren aus dem damaligen Jugoslawien nach Münster. Dort lernte sie auch ihren heutigen Ehemann kennen. Beide arbeiteten seinerzeit im selben Hotel. Nach einem ersten gescheiterten Versuch in Burgsteinfurt wagten sie 1982 den erneuten Schritt in die Selbstständigkeit. "Wir haben siebeneinhalb Jahre die Gaststätte im Bahnhof in Meppen betrieben." Es sei ihnen damals gelungen, den damaligen Oberkreisdirektor Karl-Heinz Brümmer von der Qualität ihres Mittagstisches zu überzeugen.

Fortan wurden viele Mitarbeiter des Landkreises ihre Stammgäste. Dies änderte sich erst, als die Kreisverwaltung ein eigene Kantine erhielt. Die Kneipe im Bahnhof hatte sechs Tische und drei Stehtische. "Die Pacht betrug im Monat 3600 D-Mark", so die Wirtin. Allerdings konnte man seinerzeit noch als Gaststätte gute Einnahmen über die Spiel- und Zigarettenautomaten generieren.



Am 27. Juli 1989 übernahm das Ehepaar dann das Kolpinghaus. Dieses hatte der Katholische Gesellenverein bereits 1893 als das damalige "Blaßsche Haus" nebst Garten an der Marienstraße (heutige Kolpingstraße) für 12000 Reichsmark erworben. Das Gebäude selbst wurde vermutlich ursprünglich um 1860 errichtet. 1960 wurde der große Saal erstellt.1983 und 1984 wurde das Haus großzügig umgebaut. Damals erfolgte auch der heutige Anbau. 1994 und 1996 erfolgten weitere Sanierungen. Neben der Gaststätte gibt es ein Restaurant, Clubräume, einen Saal und eine Kegelbahn.

Gerade das Restaurant erfreut sich mit seinem Mittagstisch nicht nur bei vielen Beschäftigten von Meppener Behörden großer Beliebtheit. "Von 12 bis 14 Uhr gibt es hier gutes, bürgerliches Essen", verspricht die Chefin. Tatsächlich stehen zehn Gerichte auf der Mittagskarte. Dabei kann der Gast sicher sein, dass das Menü schnell serviert wird. "Wir haben im Durchschnitt mittags 110 Gäste", sagt Vera Nagel. Insgesamt zwölf Mitarbeiter kümmern sich um deren Wohl. Dabei ernährten sich die Meppener inzwischen gesunder als noch vor 20 Jahren. "Heute gibt es viel mehr Gemüse und Salate."



Auf die Frage nach dem Erfolgsrezept, sagt Vera Nagel: ""Du musst immer mit der Zeit gehen." Dabei habe sie selbst "viel improvisieren müssen". Des gelte auch für ihre Sprachkenntnisse.

Dass das Ehepaar kämpfen kann, bewies es 2010. Damals gehörte das Kolpinghaus noch dem Kolpinghausverein. Teile des Vorstandes wollten das 1350 Quadratmeter große Grundstück an die asp Projektsteuerung verkaufen. Der Unternehmer Ralf Schulte wollte damals die MEP errichten und das Areal des Kolpinghauses überbauen. Vera Nagel bedankte sich in diesem Zusammenhang bei den Gästen, die sich ebenfalls damals vehement für den Erhalt eingesetzt hätten. Am Ende mit Erfolg: 2011 erwarb die Stadt Meppen die Immobilie und garantierte damit nicht nur den Erhalt des Kolpinghauses, sondern ermöglichte auch den Bau der Meppener Einkaufspassage (MEP).



Im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte konnte das Ehepaar viele prominente Politiker begrüßen. An ihren "Freund Gregor Gysi" erinnert sich die Wirtin besonders gut. Als der Linken-Politiker nach der Einwohnerzahl der Stadt Meppen fragte, habe sie ihm diese zwar genannt, aber mit dem Hinweis: "Hier gibt es nur wenige Kommunisten."



Auch Altbundeskanzler Gerd Schröder (SPD) war bereits im Kolpinghaus. "Nach einer Veranstaltung wollte er unbedingt ein Rumpsteak mit Brot." "Wo sollte ich abends noch Brot herbekommen?" Getreu dem Motto: "Hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt!", servierte sie dem prominenten SPD-Politiker einfach Rumpsteak mit Bratkartoffeln. Während es anfangs einigen Vertretern des Landkreises Emsland am Tisch kurz die Sprache verschlug, konnte Schröder laut Vera Nagel "darüber "herzhaft und ganz laut lachen".

Schröder und Seiters

Ein "sehr großartiger Mensch" ist für sie ach der ehemalige Bundesminister Rudolf Seiters. Der gebe sich auch mit Erbsensuppe zufrieden. Vera Nagel sagt von sich, das sie "sehr geradeaus" ist. Aber sie habe auch festgestellt, dass man mit den Menschen dadurch viel lockerer umgehen kann.

Sie werde mit ihrem Ehemann auch zum Monatsende die 120 Quadratmeter große Wohnung im Obergeschoss an ihre Nachfolgerin Anna Boll abgeben. Das Ehepaar hält Meppen die Treue. Es hat sich ein Haus in der Innenstadt gekauft. "Für eine Übergangszeit helfe das Ehepaar Nagel aber noch mit und arbeite die Nachfolgerin ein. Anna Boll ist gebürtige Harenerin und gelernte Köchin. Die 30-Jährige kündigte an, dass der Mittagstisch "natürlich beibehalten wird". Auch an den Öffnungszeiten werde sich vorerst nichts ändern. Vera Nagel wies darauf hin, dass "alte Gutscheine bis Ende Januar eingelöst werden müssen". Anna Boll betreibt bereits in Meppen die Höltingmühle. Die Öffnungszeiten für Biergarten und Restaurant werden sich "auf das Sommergeschäft" beschränken und sich darüber hinaus auf Bestellung möglich.

Stadt wünscht guten Start

Eigentümer des Kolpinghauses in Meppen ist wie beschrieben seit 2011 die Stadt Meppen. "Die Eheleute Nagel sind vor einiger Zeit an die Stadt herangetreten, da sie das Kolpinghaus unterverpachten wollen. Als Unterpächter haben sie die Krombacher Brauerei gefunden, die in den bestehenden Pachtvertrag eingetreten ist", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Diese wiederum habe sich vor Ort einen Betreiber gesucht – und sei mit Anna Boll fündig geworden.



„Das Kolpinghaus blickt auf eine lange Ära in der Stadt zurück – und ich freue mich sehr, dass diese fortgesetzt wird. Dem Ehepaar Nagel danke ich an dieser Stelle für ihr jahrelanges Engagement, das unsere ganze Stadt zu schätzen wusste. Der Krombacher Brauerei, insbesondere Frau Boll, wünsche ich einen guten Start und eine erfolgreiche Zukunft in unserem Kolpinghaus“, sagte Bürgermeister Helmut Knurbein auf Anfrage.