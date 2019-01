Haren. Für die Kindertagesstätte St. Clemens sowie den Förderverein der Clemenssschule Wesuwe fängt das Jahr 2019 gut an.

Beide Einrichtungen konnten einen Scheck in Höhe von je 400 Euro von den Veranstaltern des Vorweihnachtlichen Konzerts in Empfang nehmen.

Zum 19. Mal wurde am dritten Adventswochenende zum Vorweihnachtlichen Konzert in die St. Clemens-Kirche Wesuwe eingeladen. Mit Erfolg. Alle Plätze der Kirche waren gefüllt. Die Besucher erlebten eine musikalische Reise durch die Vielfalt der weltlichen und kirchlichen Weihnachtslieder. Neben Sasha Lüssing an der Orgel sorgten insbesondere der Mini-Kiga-Chor unter Leitung von Anja Gehrs, die Kinderschola unter Leitung von Bernadette Lübbers, den Wesuweer Dorfmusikanten unter Regie von Hermann Veenker sowie der Familienchor Cantamus, geleitet von Reinhard Monden, für vorweihnachtliche Stimmung. Neben viel Applaus und stehenden Ovationen honorierten die Besucher das tolle Konzert zum Ende mit vielen kleinen Spenden.

Als Mit-Initiator seit Beginn zeigte sich Reinhard Monden bewegt. „Wir freuen uns sehr über diese Spendensumme. Toll, was Wesuwe musikalisch hier immer wieder auf die Beine stellt.“

Diese Begeisterung konnten Gisela Dieck als Leiterin der Kindestagesstätte und Marco Strodt-Dieckmann sowie Marc Konen vom Förderverein der Clemensschule teilen. Die Kindertagesstätte möchte von dem Geld Materialien für die Bewegungsbaustelle kaufen. Für den Außenspielplatz der Clemensschule wünscht sich der Schülerrat eine neue Schaukel, einer Doppelwippe sowie zweier Kleinfeldtore, deren Anschaffung der Förderverein mit diesem Geld im Frühjahr unterstützen möchte.