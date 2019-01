Stavern. Drei Tage lang waren die Staverner Königssinger in der Hümmlinggemeinde unterwegs, um für die Aktion „Leben ohne Lepra“ zu sammeln.

Nicht nur die seit über 130 Jahren gepflegte Tradition der Königssinger ist einmalig in unserer Region, auch das Ergebnis der gesammelten Spenden in der 1000 Einwohner zählenden Gemeinde Stavern ist unübertroffen. Mit 6700 Euro konnten die Spendensummen der vergangenen Jahre deutlich übertroffen werden. Der Geldbetrag wird in den nächsten Tagen Thea Muckli aus Aschendorf für ihre Aktion „Leben ohne Lepra“ übergeben. In nunmehr 17 Jahren konnten mit über 80.000 Euro viele Projekte in Indien realisiert werden.

Wenn in den anderen Gemeinden die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen, sind in Stavern die drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, die von König Herodes, einem Soldaten und einem Schriftgelehrten begleitet werden, unterwegs. Bereits im Herbst beginnen die Vorbereitungen. In diesem Jahr wurden die Akteure neu „eingekleidet“.

Mehrere Frauen der Frauengemeinschaft KFD Stavern hatten mit viel Zeitaufwand die neuen Gewänder genäht. Die Kosten für das Material wurden von der Frauengemeinschaft Stavern übernommen. Rechtzeitig zum ersten Übungsabend erfolgte die Übergabe.

In zwei Gruppen aufgeteilt suchen die Königssinger an drei Tagen jedes Haus in der Gemeinde auf und tragen Gesangstücke vor. Früher, vor über 100 Jahren, waren sie noch gefürchtet, wenn sie maskiert und mit bunten Gewändern verkleidet durch den Ort zogen. Heute werden sie überall freundlich aufgenommen. In den Wohnungen werden verschiedene Gesangsstücke, in denen sich die Begebenheiten der Zeit um Christi Geburt widerspiegeln, vorgetragen. Für die Staverner gehört das Königssingen zum festen Bestandteil des Jahresablaufs. Deshalb kommt es nicht vor, dass die Königssinger vor verschlossenen Türen stehen. Natürlich treten sie an dem Wochenende während des Gottesdienstes in der St. Michel-Kirche auf.

„Wir sind stolz darauf, diese lange und in der Region einmalige Tradition fortführen zu können und dadurch den Ärmsten der Armen in Indien zu helfen“, so die einhellige Meinung der jungen Männer. Um fehlenden Nachwuchs brauchen sich die Königssinger in Stavern keine Sorgen zu machen.