Meppen. Die slowakische Sinfonietta Žilina unter Leitung von Oliver von Dohnányi hat im Meppener Theater einen musikalischen Leckerbissen in Form einer Reise durch viele Länder präsentiert. Unterstützt wurden die ausgezeichneten Orchestermusiker von den international bekannten Solisten Kayo Hashimoto und Stanislav Masaryk.

Fast alle Plätze im Meppener Theater waren besetzt, als Moderator Volker Schmidt-Gertenbach den Konzertbesuchern „Prosit Neujahr“ entgegen schmetterte, das genauso fröhlich und vielstimmig als Echo aus dem Auditorium beantwortet wurde. Schmidt-Gertenbach war langjähriger Dirigent des Orchesters und entpuppte sich in Meppen als lustiger Entertainer mit trockenem, aber auch tiefsinnigem Humor.

Mit dem Marsch „Einzug der Gladiatoren“ vom tschechischen Komponisten Julius Fučík wurde die musikalische Rundreise durch Europa dann eröffnet. Vom ersten Takt an war klar, hier spielt ein Orchester von Format auf. Exakte Einsätze, brillant klingende Instrumente, ein ausgewogenes Klangbild. Zum Auftakt der spannenden Reise ging es nach Frankreich mit der weltberühmten Ouvertüre aus Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“. Eigentlich war danach England dran, „doch diesen Zwischenstopp haben wir gestrichen. Der Brexit ist schuld“, schmunzelte Schmidt-Gertenbach in der Anmoderation und lud dafür nach Spanien ein.

Perfekt aufeinander eingestimmt

So ging es insgesamt durch zehn Länder, immer unter dem Motto: „Europa, wie es singt und lacht“. Der erste Teil des Konzerts wurde sehr „operettig“ gehalten, und so war natürlich Österreich ein Reiseziel, wo man sich länger aufhalten konnte, zumal Franz Lehár nun endlich „Gema-frei“ sei, und man so allgemein „zum Sparen“ beitragen würde, scherzte der Moderator.

Klasse die handwerkliche Leistung aller Orchestermusiker, perfekt aufeinander eingestimmt und lebhaft geführt vom Dirigenten Oliver von Dohnányi. Das wurde besonders beim „Gold und Silber Walzer“, einem komplexen Orchesterwerk von eben jenem Franz Lehár, oder beim „Slawischen Tanz Nr. 10“ von Antonin Dvorák hörbar.

Szenenapplaus

Brillant auch die Performance der beiden Solisten. Mezzosopranistin Kayo Hashimoto begeisterte als feurige Spanierin bei „De Espana vengo“ von Pablo Luna oder mit der Arie „Una voce poco fa“ aus dem „Barbier von Sevilla“ von Rossini. Als einer der besten tschechischen Trompeter gilt Stanislav Masaryk, der lauten Szenenapplaus für den berühmten Soloauszug in Jean-Baptiste Arbans „Karneval von Venedig“, auch bekannt als „Mein Hut, der hat drei Ecken“, erhielt. Sein Solo endete in einer jazzigen Variante dieses bekannten musikalischen Motivs.

Zum Abschluss erklang dann ein fulminantes Medley aus Frederick Loewes „My Fair Lady“. Und natürlich durfte im Zugabenblock bei einem Neujahrskonzert der „Radetzky-Marsch“, begleitet vom rhythmischen Händeklatschen der begeisterten Konzertbesucher, nicht fehlen.