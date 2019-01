Autos kollidieren beim Bawinkeler Damm in Meppen-Helte MEC öffnen

Im Bereich Bawinkeler Damm in Meppen-Helte ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: Marco Schlösser

Meppen. Im Bereich Kreisverkehr Bawinkeler Damm in Meppen-Helte ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Angaben vor Ort sind zwei Fahrzeuge beteiligt, die frontal zusammenstießen. Die Straße war einige Zeit in beide Richtungen gesperrt.