Meppen. Am frühen Sonntagmorgen wurde im Meppener Bermudadreieck ein 18-Jähriger von fünf Unbekannten geschlagen und mit einer Bierflasche beworfen. Der junge Mann musste mit Verletzungen an Händen und Kopf im Krankenhaus behandelt werden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde des Opfer gegen 4:30 Uhr vor einer Diskothek in der Bahnhofstraße von mindestens fünf unbekannten Tätern mit Fäusten geschlagen. Im weiteren Verlauf bewarf ein Unbekannter aus der Gruppe den jungen Mann mit einer Bierflasche. Hierdurch zog er sich Schnittwunden an den Händen und am Kopf zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Bereits zuvor war es zu einer Auseinandersetzung innerhalb der Diskothek gekommen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Einer der Täter sei etwa 175 cm groß gewesen, hatte dunkles kurzes Haar und trug eine schwarze Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.