Meppen. Durchaus mit der einen oder anderen Neuigkeit hat Bürgermeister Helmut Knurbein die rund 200 Besucher am Sonntagabend beim Neujahrsblasen vor dem historischen Meppener Rathaus überrascht.

Das Stadtoberhaupt kündigte an, dass in der Zeit von März bis Oktober ein neuralgischer Punkt sicherer und attraktiver gestaltet wird. Es handelt sich um den Fußgänger- und Radwegetunnel am Bahnhof. Er wird saniert. „So erhält er eine neue helle Lichttechnik“, sagte Knurbein.

Nach der Fertigstellung der neuen Rad- und Fußgängerbrücke über die Ems im abgelaufenen Jahr stellte Knurbein bereits das zweite Brückenprojekt vor. Die Ingenieurleistungen für die Brücke über die Hase in Verlängerung zur Riedemannstraße sind bereits vergeben.

Weitere Großprojekte

Als weitere Großprojekte für das neue Jahr stellte er die Überdachung der Freilichtbühne und den Neubau des Stadthauses heraus.

Sichtlich stolz erinnerte er daran, dass der Stadtrat vor wenigen Wochen zum fünften Mal in Folge unter seiner Regie einstimmig den Haushalt mit einem Rekordinvestitionsvolumen von 17,59 Millionen Euro auf den Weg gebracht hat. Zugleich sinkt der Schuldenstand auf den historischen Tiefstand von 10,4 Millionen Euro. In seinem Rückblick wies der parteilose Politiker auf den Umbau der Hänsch-Arena einschließlich Rasenheizung für rund vier Millionen Euro hin. Damit verknüpfte er die Hoffnung, dass der SV Meppen den Klassenerhalt schafft: „Jetzt muss der SV nachlegen.“

Neues Museum geplant

Als Vorsitzender des Heimatvereins konnte Marc-André Burgdorf rund um den Ratshauswald beim 17. Neujahrsblasen die Gäste „bei emsländischem Sommerwetter“ begrüßen. Immerhin hörte es pünktlich zu Beginn der Veranstaltung auf, zu regnen. Die Gruppe „De Raddemusikers“ begleitete das Programm musikalisch. Burgdorf schaute sehr hoffnungsvoll auf das neue Jahr. So wird der Heimatverein für sein Museum ein neues Domizil im Archäologischen Museum erhalten. Stadt und Landkreis investieren in einen großzügigen Anbau. Burgdorf bezeichnete die Rentei zwar als „wunderschönes Gebäude“, leider sei diese aber für ein modernes Ausstellungskonzept ungeeignet und nicht barrierefrei.

Niemanden ausgrenzen

Zugleich erinnerte der Vorsitzende an drei Meppener Persönlichkeiten, die im 2018 leider verstorben sind. Die ehemaligen Meppener Bürgermeister Heinz Jansen und Karin Stief-Kreihe seinen „Vollblutpolitiker“ gewesen, die sich für die Menschen der Stadt besonders eingesetzt hätten. Zudem trauere der Heimatverein Meppen um seinen langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Wilhelm Eikens. „Angst und Bange“ könne einem werden, da radikale Parteien Hochkonjunktur hätten. Burgdorf warnte davor, Menschen auszugrenzen.