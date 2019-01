Meppen. Die moderne Landwirtschaft können Schüler und Schülerinnen der 5. bis 10. Klassen beim Zukunftstag kennenlernen.

„Ich will was mit Tieren machen“ oder „Ich will große Maschinen ausprobieren“. So oder ähnlich lauten die Wünsche vieler Kinder und Jugendlicher, wenn es darum geht, einen Betrieb für den Zukunftstag am 28. März zu finden. Ein Bauernhof bietet die Chance, einen Einblick in die Arbeit mit Tieren oder Pflanzen zu bekommen. Denn hier werden die Jugendlichen in die täglichen Arbeiten aktiv eingebunden, anstatt nur zuzuschauen.

Kühe melken und Kälber tränken, Sauen füttern und Ferkel umstallen. Das Versorgen der Tiere und das Arbeiten mit Landmaschinen gehört zum Alltag eines Landwirts. Nach der Stallarbeit geht es bei einer Treckerfahrt raus auf die Felder. Hier erklärt der Landwirt, wie lange es dauert, bis aus einem kleinen Korn eine erntereife Pflanze entsteht. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb finden sich sehr vielfältige Aufgaben. Die Jugendlichen tauchen in eine Welt ein, die für sie vielfach ganz neu ist. Natürlich gehört neben der Arbeit auf dem Hof ein anständiges Mittagessen dazu. Dazu lädt die Landwirtsfamilie gerne ein. Hier sitzen meist mehrere Generationen an einem Tisch. Gemeinsam wird der Tag besprochen und viele neue und interessante Dinge über die moderne Landwirtschaft ausgetauscht.

Der „Zukunftstag für Jungen und Mädchen“ findet am Donnerstag, 28. März statt. Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen nehmen teil. Ziel der Aktion ist, die Kinder und Jugendlichen der 5. bis 10. Klassen an geschlechteruntypische Berufe heranzuführen. Der Zukunftstag ist für die Teenager in den meisten Fällen der erste Schritt in Richtung Berufsorientierung. Bei entsprechenden Neigungen kann so das Interesse an dem Beruf in und um die Landwirtschaft erwachen – ganz gleich, ob man von einem Hof kommt oder nicht. Denn die Landwirtschaft bietet viele Berufsfelder. Dies sind vor allem die Berufe Landwirt/in, Tierwirt/in, Fachkraft Agrarservice und Hauswirtschafter/in.

Wer seinen Zukunftstag auf dem Bauernhof verbringen möchte, der kann sich bei Kathrin Ter-Heide vom Landvolk Emsland, Tel.: 05931/9332-120, melden. Sie hilft bei der Vermittlung passender Betriebe.

Viele Betriebe im Emsland laden Schülerinnen und Schüler gerne auf ihren Hof ein. Hier einige Beispiele: Frank Iben aus Geeste (Schweinemast und Mutterkuhhaltung); Martin Lüssing aus Haren (Legehennen und Mutterkuhhaltung), Matthias Everinghof aus Schapen (Milchvieh), Andreas Lohmöller aus Emsbüren-Listrup (Milchvieh), Stefan Teepker aus Handrup (Ackerbau, Hähnchenmast und Sauenhaltung), Josef Kolbeck aus Werlte (Schweinemast).