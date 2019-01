Meppen. In einigen Straßen in Meppen liegen seit Donnerstagabend die gelben Müllsäcke zur Abholung am Straßenrand bereit. Doch der Müll blieb bis zum Wochenende liegen. Am neuen Anbieter liegt es wohl nicht.

Seit Beginn des Jahres ist für die Abholung und Entsorgung des emsländischen Mülls nicht mehr die Meppener Firma Augustin Entsorgung zuständig, sondern das Unternehmen Remondis aus dem westfälischen Lünen. Offenbar kam es aufgrund des Wechsels in den letzten Tagen bereits in anderen Städten und Gemeinden im Emsland zu Problemen: in Lingen wurden die gelben Säcke aufgrund eines Fehlers in der Tourenplanung nicht abgeholt, in Papenburg liegt der Plastikmüll in einigen Stadtteilen bereits seit Mittwoch. Mittlerweile liegen auch in einigen Straßen auch in Meppen die gelben Säcke.

Viele Trittbrettfahrer?

Problem dabei: In Meppen war laut dem Abfuhrkalender für 2019 noch gar kein Termin für die Abholung von gelben Säcken vorgesehen. Die Kalender wurden postalisch verschickt und sind auch im Internet auf der Seite des Abfallwirtschaftsbetriebes Emsland einsehbar. Warum liegen also die Säcke teilweise schon vor den Türen? Vielleicht haben einfach einige Meppener so gedacht, wie ein Anwohner der Straße Am Hemberg, der am Freitagmittag seine gelben Säcke wieder ins Haus holt. "Ich richte mich da immer nach der Straße. Wenn die Nachbarn ihre Säcke herauslegen, mache ich das auch." Waren die Meisten also nur Trittbrettfahrer?

Warum einige Meppener schon mit der Abholung des Plastikmülls rechneten, bleibt unklar. Fest eingeplant sind aber die ersten Termine für die Abholung der gelben Säcke ab dem 7. Januar in der nächsten Woche.