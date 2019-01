Meppen. Der Leidensweg des kleinen Pauls ist lang, dabei ist er erst neun Monaten alt. Er leidet seit seiner Geburt an einer seltenen Krankheit. Doch jetzt gibt es Hoffnung für den kleinen Jungen. Ein Stammzellenspender konnte ermittelt werden. Am 1. Februar soll die Transplantation durchgeführt werden.

Woran der Junge erkrankt war, war zunächst nicht klar. Anfang September 2018 bekam Paul Husten. Der Kinderarzt versuchte, die Bronchitis zu behandeln, doch die Medikamente schlugen nicht an. Im Oktober kam zu dem starken Husten auch noch Fieber hinzu. Mutter Franziska Meyd ging mit ihrem Sohn ins Krankenhaus. Im Bauchraum wurde eine stark vergrößerte Milz festgestellt. Da auch die Blutwerte des Kleinen sehr schlecht waren, wurde er stationär aufgenommen. Nach einer ungewissen Nacht im Krankenhaus wurde ihr am Folgetag mitgeteilt, dass ihr Sohn in der Kinderklinik in Oldenburg untersucht werden sollte. Im Arztbrief stand: Verdacht auf Leukämie. Doch in der Klinik konnte nach mehreren Untersuchungen keine Leukämie festgestellt werden, dafür aber die Krankheit Hämophagozytische Lymphohistiozytose, kurz HLH. Um die seltene Erbkrankheit in den Griff zu bekommen, bekam Paul eine Chemotherapie. Im November folgte ein Termin bei einem auf HLH spezialisierten Arzt am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, der im Detail über die Krankheit und die Möglichkeiten der Heilung aufklärte. Die einzige Chance für Paul auf eine Stammzellentransplantation.



Was ist HLH? Die hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH) ist eine sehr seltene, rezessiv vererbte Krankheit, die bei 80% der Patienten schon im Säuglingsalter ausbricht, jedoch auch noch bis zum Schulalter auftreten kann. Weltweit sind nur einige hundert Fälle registriert. Der genetische Defekt ist noch unklar, in einer Untergruppe wurde ein genetischer Defekt festgestellt. Infektionen können den Ausbruch oder Rezidive der Krankheit triggern. Die Krankheit ist durch eine Infiltration aller Organe durch Histiozyten und Lymphozyten charakterisiert. Bei Histiozyten, die im Knochenmark gebildet werden, handelt es sich um so genannte "Freßzellen". Sie dienen der Infektbekämpfung und der Abwehr körperfremder Substanzen. Warum genau es zu einer überschießenden Aktivierung des Immunsystems mit vermehrter Bildung dieser Zellen kommt, konnte noch nicht nachgewiesen werden. Unerkannt und unbehandelt nimmt diese Hystiozytose einen tödlichen Verlauf. Es ist anzunehmen, dass es eine hohe Dunkelziffer an Erkrankungen gibt, da die HLH unter Symptomen verläuft, die man auch bei banalen Infektionen finden kann. Oft wird die Erkrankung erst durch eine familiäre Häufung erkannt, d.h. durch die Erkrankung eines Geschwisterkindes.





Ein passender Spender war zunächst nicht im Zentralen Knochenmarkspender-Register Deutschlands zu finden. Meyd wandte sich verzweifelt an die Öffentlichkeit und fand bei dem emsländischen Fußball-Fanclub "Werder 12 Emsköppe" um den Vorsitzenden Björn Stelmaszczyk große Hilfe. Sie organisierten am 16. Dezember zusammen mit dem Verein Leukin eine große Typsierungsaktion in der BBS in Meppen. 669 Menschen ließen sich registrieren. 2600 Euro an Spenden wurden gesammelt.

Unbeschreibliches Glücksgefühl

Am Donnerstagmittag folgte dann die erlösende Nachricht für die junge Familie: ein passender Spender wurde gefunden. Die Mutter war gerade in der Küche und habe Essen vorbereitet. Paul war in seinem Zimmer und hat seinen Mittagsschlaf gehalten. Das Telefon klingelte. Meyd ging ran und es meldete sich das Klinikum aus Hamburg. Diesen Anruf hatte sie sowieso erwartet, weil Paul einen Termin in der zweiten Januarwoche zur Untersuchung hatte. Dann wurde ihr überraschend mitgeteilt, dass ein passender Spender gefunden wurde. "Ich konnte es gar nicht fassen. Es war ein unbeschreibliches Glücksgefühl", sagt die 29-Jährige. "Ich habe danach erstmal alle angerufen, um die Nachricht zu verbreiten."

Erneute Chemotherapien

In der kommende Woche soll Paul von Mittwoch bis Freitag in Hamburg auf die Transplantation vorbereitet werden. Dann folgen ab dem 24. Januar erneut mehrere starke Chemotherapien. Wie viele er bekommen muss, steht noch nicht fest. Die Chemotherapien sollen Pauls eigene Stammzellen auslöschen, damit die transplantierten Stammzellen aufgenommen werden können. Die eigentliche Transplantation soll dann Anfang Februar erfolgen. "Ich hoffe, dass dann endlich alles gut wird", sagt die Mutter.

Spender bleibt anonym

Wer der Spender ist oder woher er kommt, weiß Meyd nicht, denn dieser muss zwei Jahre lang anonym bleiben. Erst dann kann auf Wunsch von beiden Seiten ein Kontakt hergestellt werden. "Ich bin diesem Menschen unendlich dankbar und möchte ihn einmal kennen lernen, Paul sicherlich auch."

Großes Glück

Anna Fennen, Vorsitzende des Vereins Leukin, freut sich sehr über diese positive Nachricht. "Der Spender muss erst bei einer kürzlich erfolgten Typisierungsaktion registriert worden sein", erklärt Fennen. "Das zeigt, wie wichtig diese Aktionen sind und durch sie Leben gerettet werden können. Die Chance, ein passendes Knochenmark zu finden, liegt bei etwa eins zu einer Millionen. Im Fall von Paul war es wirklich Glück, dass es so schnell ging."