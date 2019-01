Meppen. Wenn heute nur ein paar Schneeflocken durch die Luft tanzen, strahlen Kinder. Massen der weißen Pracht kennen sie nicht mehr. Die aber gab es vor 40 Jahren im mittleren Emsland. Aus dieser Zeit sucht unsere Redaktion Leser-Fotos.

Schnee ist in unserer Region eine Seltenheit geworden – erst recht in großen Mengen. Ganz anders war das im Jahrhundertwinter 1978/79. Vor 40 Jahren türmte sich die weiße Pracht auf Straßen und Wegen. Unaufhörlich fiel Schnee, der für Rekordmengen sorgte. Und für Chaos.

In vielen Bereichen ging nichts mehr. Tag und Nacht waren Hilfskräfte unterwegs, um der Schneemassen Herr zu werden. Spezialgeräte und sogar Panzer mussten aufgefahren werden.

Eisfront von Skandinavien

Unsere Redaktion wird mit einer Panorama-Seite an diesen legendären Winter erinnern, den uns seinerzeit eine von Schweden herangezogene Eisfront bescherte, die auf zunächst milde Feiertage folgte. In Norddeutschland waren unzählige Orte von der Außenwelt abgeschnitten, drohten im Schnee zu versinken.

Wie haben Sie den Winter erlebt? Steckten Sie mit oder gar in Ihrem Auto fest? Wie war die Situation in Ihren Straßen, auf Höfen? Erzählern Sie uns von Ihren Erinnerungen an den Winter, der – aus der Vogelperspektive betrachtet – mit seinem satten Weiß über Städten und Orten rein optisch für ein idyllisches Bild sorgte.

Fotos bis 8. Januar mailen

