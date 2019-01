Meppen. Saisonal üblich erhöhten sich die Arbeitslosenzahlen an Ems und Vechte zum Ende des Jahres. Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Arbeitsagentur Nordhorn stieg im Monat Dezember auf 2,5 Prozent. Sie liegt damit weiterhin deutlich unter dem Vorjahreswert von 2,8 Prozent. Mit 6326 Personen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern 215 Personen bzw. 3,5 Prozent mehr erwerbslos gemeldet als im Monat November.

„Auch in diesem Jahr verzeichnen wir im Monat Dezember einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Dies ist saisonbedingt und bewegt sich im Rahmen der vergangenen Jahre“, so Hans-Joachim Haming, Chef der Nordhorner Arbeitsagentur. „Insbesondere Männer sind hiervon besonders betroffen, da in vielen Außenberufen aufgrund der Witterung nur eingeschränkt gearbeitet werden kann. Der Arbeitsmarkt zeigt sich aber weiterhin erfreulich stabil. Erneut beenden wir das Jahr als die Region mit der geringsten Arbeitslosigkeit in ganz Niedersachsen.“

„Auch die aktuell geringeren Stellenzugänge sind im Dezember nichts Ungewöhnliches, viele Betriebe warten mit Neueinstellungen bis zum Frühjahr“, so der Arbeitsmarktexperte. „Der nach wie vor hohe Stellenbestand – erneut ist die Zahl der offenen Stellen höher als die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen – gibt vielen Bewerbern noch gute Möglichkeiten bei der Jobsuche.“

Der Stellenmarkt

Im Dezember zeigten Betriebe und Verwaltungen der Agentur für Arbeit Nordhorn 1298 offene Stellen an. Das sind 114 oder 8,1 Prozent weniger als im Vormonat und 292 oder 18,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Stellenzugänge kamen vor allem aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen und dem Handel. Insgesamt gab es im November 6405 Stellen, über deren Besetzung noch nicht endgültig entschieden war. Erneut ist damit die Zahl der offenen Stellen höher als die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen.

Region Emsland

Im Emsland waren im Monat Dezember insgesamt 4289 Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote stieg auf 2,3 Prozent (+0,1 Prozent). Verglichen mit dem Vormonat erhöhte sich die Zahl um 185 Personen (+4,5 Prozent). Betrachtet man den Agenturbezirk insgesamt, so hatte die Geschäftsstellen Sögel mit 2,1 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote, gefolgt von der Geschäftsstelle Meppen mit 2,2 Prozent, der Geschäftsstelle Lingen mit 2,3 Prozent, der Hauptagentur Nordhorn mit 2,7 Prozent sowie der Geschäftsstelle Papenburg mit 2,8 Prozent.

Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit waren im Dezember saisonbedingt mehr Männer als Frauen betroffen. Mit 2987 arbeitslosen Frauen waren 86 mehr im Bestand als noch im November. Bei den Männern war eine Erhöhung von 129 auf insgesamt 3339 Personen zu verzeichnen. Der Anteil der Männer an allen Arbeitslosen betrug 52,8 Prozent, der der Frauen lag bei 47,2 Prozent. Der Anteil der Jugendlichen an den Arbeitslosen betrug 10,1 Prozent. Die Arbeitslosenzahl stieg um 35 auf 637 Personen. Das ist gegenüber dem Vormonat ein Plus von 5,8 Prozent.