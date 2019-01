Meppen. Wenn nicht zumindest drei Straßen im Emsland nach ihm benannt worden wären, würde er heute wohl zu den fast völlig vergessenen Autoren im Emsland gehören: der Lyriker und Pädagoge Hans Hoppe. Doch drei Straßen in Lathen, Werlte und eben in der Kreisstadt Meppen, dazu die Grabstätte auf dem katholischen Friedhof in Lathen und seine Publikationen halten ein wenig die Erinnerung aufrecht. Doch wer war Hans Hoppe?

Im Biographischen Lexikon zur Geschichte der Region Osnabrück finden sich zunächst einmal ein paar knappe Hinweise. Darunter: Hans Hoppe wurde am 23.01.1889 in Quakenbrück geboren; er war Lehrer im Emsland und veröffentlichte Gedichte in Zeitschriften und Zeitungen unter dem Pseudonym Hans Martin. Selbstständige Werke von ihm sind „Lieder und Balladen“ sowie die zusammen mit Theodora Korte veröffentlichten „Zeitgesänge“.

Ein differenzierteres Bild bietet der frühere Rektor der Meppener Altstadtschule, Hermann Tambor, in seinem Beitrag „Meinem Freunde Hans Hoppe zum Gedächtnis“, veröffentlicht 1955 im Band 3 des Jahrbuches des Emsländischen Heimatvereins. Hans Hoppe wuchs in der Emsgemeinde Lathen auf; Tambor zeichnet das Bild eines jungen, „andersgearteten“ Menschen. Hoppe selbst fasste dies einmal in die Verse:

Abseits ging ich seit Kindheitstag, Ferne des Lebens Toren.

Andre gingen zu Spiel und Tanz. Ich fand mich einsam verloren.

Der Klang der Geigen, so weich und süß, Lockte nur meine Tränen.

Abseits stand ich seit Kindheitstag, Verloren in Qual und Sehnen.

Jedem ward lachendes Maienglück – Jauchzend der Sonne entgegen!

Ich aber wandre – herb ist mein Blick – Abseits auf einsamen Wegen

Lehrer Hans Hoppe wurde nach der entsprechenden Ausbildung an der Präparandie und am Seminar in Osnabrück Lehrer. 1910 trat er seine erste Stelle in Salzbergen an, dann unterbrachen der Militärdienst in Minden und danach im Ersten Weltkrieg der Dienst als Wachmann in Gefangenenlagern im Moor seine pädagogische Laufbahn. Ein Herzfehler ersparte ihm die Front. 1916 konnte Hoppe in den Schuldienst zurückkehren. Er vertrat nun einberufene Kollegen in Emsbüren, dann Andervenne und schließlich Hemsen. 1919 konnte Hoppe nach Meppen wechseln, dort unterrichtete er zunächst in der Altstadt, dann in der Neustadt. Zum 1. Januar 1934 nach einer wie Tambor es nennt „Scheinrevision“ und entgegen den Bemühungen von Eltern wurde er zwangsversetzt, und zwar an die Schule in der Hümmlinggemeinde Werlte. Tambor schreibt: „Er betrat die ihm lieb gewordene Stadt nicht mehr.“ Am 1. Juni 1935 ereilte den Mitvierziger in Werlte ein plötzlicher Tod.

Spurensuche in der Bibliothek

In der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes befinden sich jeweils mehrere Exemplare der „Lieder und Balladen“ und der „Zeitgesänge“. Beide Werke wurden 1912 bzw. 1916 im Verlag von Heinrich Rohr in Papenburg veröffentlicht. Hoppe war zu Lebzeiten ein regional bekannter Lyriker, der mit einer ganzen Reihe von Autoren und Künstlern im Emsland und in Westfalen in engem Kontakt stand, darunter mit Augustin Wibbelt, Friedrich Castelle, Carl Wagenfeld, Elisabeth Specker-Tjaden, Theodora Korte, Toni Müller oder Hellerbernd.

Blättert und liest man in seinen Werken, spürt man förmlich eine bedrückende Zeit und eine untergegangene Landschaft. Insbesondere die „Zeitgesänge“ entstanden unter dem Eindruck des furchtbaren Ersten Weltkrieges; in den Liedern und Balladen wiederum spielen beispielsweise die damals weiten Heidelandschaften oder Sagen aus dem Emsland eine wichtige Rolle. Die Sprache ist dem heutigen Leser ein ganzes Stück weit fremd, lässt aber die Sprachbegabung dieses tiefreligiösen Lyrikers deutlich werden.

In der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes befindet sich auch eine Akte mit der Bezeichnung „Sammlung aus dem Nachlass von Hans Hoppe (1889–1935), bearb. von Hermann Tambor, einschl. Schriftwechsel Dr. Kraneburg – Rektor i. R. Hermann Tambor 1971–1980“. Noch in den 1970er Jahren planten der damalige Geschäftsführer des Emsländischen Heimatbundes, Hans Kraneburg, und Tambor eine Veröffentlichung mit dem Titel: „Hans Hoppe. Dichter und Lehrer. 1889–1935. Nachgelassene Gedichte und Fabeln“. Es war die Zeit, in der Werke mehrerer längst verstorbener Autoren eine Neuauflage erfuhren. Doch es sollte nicht mehr dazu kommen. Nach dem Tode von Kraneburg im Herbst 1978 hielt der Lathener Arzt und Forscher Dr. Hermann Frerker den Kontakt zu Hermann Tambor zunächst noch aufrecht. 1980 aber bricht die Akte ab.

So ist er denn heute, nochmals fast vierzig Jahre später, so gut wie vergessen, der Lyriker Hans Hoppe. In Lathen immerhin kann man seiner am Grab gedenken. Und dort in Lathen, in Werlte und eben auch in Meppen, wo er lange lebte und arbeitete, erinnern Straßennamen an ihn. Und in der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes stehen seine Werke. Und das ist gut so.