Meppen. Das kommende Wochenende bietet den Emsländern ein ausgewähltes Programm an Veranstaltungen. So lädt das Harener Hallenbad zum Spielenachmittag ein, im Heimathaus Twist wird der erste Blues des Jahres gespielt und im Theater Meppen wird ein Neujahrskonzert präsentiert.

Das erste Wochenende des Jahres beginnt mit einem Sprung ins kühle Nass. Das Harener Hallenbad öffnet am Freitagnachmittag von 15 Uhr bis 18 Uhr seine Türen und lädt zu einem Spielenachmittag für Groß und Klein ein. Für drei Stunden können die Besucher aller Altersklassen den Stress der vergangenen Tage vergessen und sich treiben lassen.

Erster Blues des Jahres

Ordentlich Stimmung machen am Samstagabend B.B. and The Blues Shacks im Heimathaus Twist. Ab 20 Uhr spielt die Band, die sich mit ihrer Mischung aus Rhythm’n’Blues und einem Hauch Sixties Soul eine Fangemeinde um den ganzen Globus erspielt haben, den ersten Blues im neuen Jahr. Karten für B.B. and The Blues Shaks, die unter anderem in Dubai, auf dem Doheny Festival in Los Angeles und beim Byron-Bay-Festival in Australien mit Künstlern wie Bob Dylan spielten, kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.

„Bruno is weg!“

Die Theatergruppe Westrum zeigt am Sonntag um 16 Uhr zum letzten Mal die Pattdeutsche Komödie in drei Akten „Bruno is weg!“ unter der Regie von Spielleiterin Stephanie Schwalen in der alten Schule in Westrum. Auf dem Bauernhof von Krischan Albers herrscht riesige Aufregung, denn Bruno ist weg! Bruno ist kein vermisstes Kind oder gar ein entlaufender Hund. Bruno ist ein preisgekrönter Zuchteber, der ganze Stolz des Bauern Albers. Hinter dem Verschwinden vermutet der Bauer seinen Nachbarn und Erzfeind Carsten Lüdke. Beide setzen erfolgreich die schon seit Generationen bestehende Fehde zwischen den beiden Familien fort. Ob und in welchem Zustand, der verschwundene Bruno wieder auftaucht, zeigen die Akteure der Theatergruppe Westrum bei der letzten Aufführung in der Alten Schule in Westrum an der Herzlaker Straße. Karten für die plattdeutsche Komödie gibt es an der Abendkasse. Einlass ist eine Stunde vor Spielbeginn.

Neujahrskonzert

Den Abschluss des Wochenendes macht die Slowakische Sinfonietta mit dem Trompeter Stanislav Masaryk. Das Neujahrskonzert 2019 nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Europareise, die über Böhmen, Österreich, Italien, Frankreich bis nach Spanien führt. Auf dem Programm stehen dabei Werke von Antonín Dvořák, Franz Lehár, Johannes Brahms, Gioacchino Rossini und Frederick Loewe. Mit von der Partie ist der slowakische Trompeter Stanislaw Masaryk, der Werke von Johann Nepomuk Hummel und Jean Baptiste Arban im Meppener Theater spielen wird. Start des Neujahrskonzert ist am Sonntagabend um 19 Uhr und der Eintritt beträgt 25 Euro.