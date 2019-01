Meppen. Mehr Fälle sexueller Belästigung im Internet sowie einen Anstieg des Cybermobbings haben Polizei und Landkreis Emsland bei der anonymen Befragung „Digital Na(t)ives“ zum Medienverhalten von Schülern in der Region festgestellt.

Als bundesweit einmaliges Projekt fand „Digital Na(t)ives“ erstmals 2015 statt und wurde im vergangenen Jahr fortgesetzt. Die zweite große Umfrage der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und des Landkreises Emsland erfolgte vor den Sommerferien an insgesamt 19 weiterführenden emsländischen Schulen – von der Oberschule bis zum Gymnasium. Bislang rund 10.000 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis zehn wurden bei den beiden anonymen Befragungen erreicht, davon allein 3643 im aktuellen Durchgang.

„Dieses regionale Abbild zeigt: Die Gefahr im Netz wird größer“, sagte Landrat Reinhard Winter. „Kinder und Jugendliche müssen wir durch Information und Medienkompetenz davor schützen, zu Opfern in den digitalen Medien zu werden. Um hier geeignete Präventionsangebote umzusetzen, ist die aktuelle Befragung gut als Grundlage geeignet, weil sie Veränderungen und Schwerpunkte identifiziert.“ Die Vermittlung von Präventionsangeboten könne vor diesem Hintergrund gut gelingen, so Winter, „weil die Schüler die Fragen erarbeitet haben, sich mit der Befragung identifizieren und nun sehr an den Resultaten interessiert sind“.

Alarmierende Verschiebung

Wie der Landkreis Emsland mitteilt, zeigt der Vergleich zwischen den Ergebnissen von 2015 und 2018 in besonders sensiblen Bereichen wie Cybermobbing und sexueller Belästigung Veränderungen: Waren 2015 insgesamt sechs Prozent von Cybermobbing betroffen, stieg dieser Wert auf acht Prozent an. Hinzu komme, dass sich eine alarmierende Verschiebung hin zu den Grundschulen vollziehe: Nicht die älteren Jahrgänge, sondern vor allem Mädchen und Jungen bis einschließlich zur vierten Klasse seien betroffen.

„Schon ein kleiner Kommentar in den sozialen Medien kann eine ganze Lawine an Ereignissen nach sich ziehen“, erklärte Heinz Defayay, Leiter der Polizeiinspektion. „Oft unterschätzen Schüler diese Wirkung. Was als kleiner Scherz beginnt, kann bei dem Betroffenen zu großer Angst und Scham führen.“

Hoher Grad an Zivilcourage

Die Hälfte der Befragten würde sich im Fall eigener Betroffenheit zuerst an die Eltern wenden. Besorgniserregend ist, dass 48 Prozent der Mobbingopfer ihr Leiden erdulden, ohne sich jemandem anzuvertrauen. Jedoch 75 Prozent der Mitschüler zeigen einen hohen Grad an Zivilcourage: Sie würden Mobbing bei Vertrauenspersonen oder einem Lehrer anzeigen, um dem Opfer zu helfen.

Beim Thema sexuelle Belästigung zeigen sich aktuell ebenfalls deutliche Anstiege gegenüber 2015. Die Frage, ob Schülerinnen beispielsweise schon einmal bei Facebook, Whatsapp oder in einem Dating-Portal nach einem Nacktbild von sich gefragt worden seien, wurde jahrgangsübergreifend von den Mädchen insgesamt öfter mit Ja beantwortet werden als noch vor drei Jahren. In den fünften Klassen beispielsweise lag der alte Wert bei über vier Prozent, der Wert der aktuellen Befragung bei mehr als acht Prozent. Besonders besorgniserregend, so Polizeihauptkommissar Peter Siebert vom Präventionsteam der Polizeiinspektion, sei der signifikante Anstieg in den zehnten Klassen. Der Wert stieg von rund 40 auf etwa 51 Prozent an. Dabei ist festzustellen, dass Mädchen generell drei Mal öfter nach Nacktbildern gefragt werden als Jungen.

Leichtfertiger Umgang mit Fotos

Bedenklich sei in diesem Zusammenhang der leichtfertige Umgang mit Fotos in den digitalen Medien: 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben schon einmal Bilder von jemandem weitergeschickt, obwohl diese Person davon nichts wusste. Auf der anderen Seite haben 25 Prozent der Befragten schon ein Bild von sich im Netz entdeckt, für das sie kein Einverständnis gegeben haben. Zehn Prozent haben bereits freizügige Bilder über die digitalen Medien verschickt. Hinzu kommt, dass 42 Prozent der Befragten beim Sexting die Gefahr, dass freizügige Bilder weitergeleitet werden, als gering einschätzen.

Ein Großteil der befragten Kinder und Jugendlichen berücksichtigt Benimmregeln beim Umgang mit dem Handy: 85 Prozent empfinden es als unhöflich, das Mobiltelefon während eines Gesprächs zu nutzen, davon sind 90 Prozent weibliche und 80 Prozent männliche Nutzer. Weiterhin zeigen sich 61 Prozent (davon 71 Prozent Mädchen, 52 Prozent Jungen) genervt, wenn Freunde die ganze Zeit aufs Smartphone starren. In 69 Prozent der Haushalte ist beim Essen handyfreie Zone.

Vermittlung von Medienkompetenz

Eine erfreuliche Zahl sei in Hinsicht auf die jüngste Plakataktion „Heute schon mit Ihrem Kind gesprochen?“ des Landkreises Emsland zu verzeichnen: Entgegen dem allgemeinen Trend, schon einen Grundschüler mit einem Smartphone auszustatten, würden aus Sicht der Schüler 46 Prozent erst ab Klasse 5 und 22 Prozent noch später ein solches Geschenk als Eltern machen.

„Die beteiligten Schulen haben ihr jeweiliges Ergebnis, das aus Datenschutzgründen nur ihnen zugänglich gemacht wird, bereits erhalten“, hieß es. Neben der elementaren Vermittlung von Medienkompetenz im Schulalltag gibt es weitere Institutionen wie die Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim, die über das Präventionsteam diverse Medienpräventionsangebote vorhalten. Zu finden sind diese im Internet unter www.emsland.de/praevention.