Meppen. Der Kneippverein Meppen hat sich zum Jahresabschluss auf dem Arial an der Meppener Koppelschleuse getroffen. In der sogenannten Kneipp-Wohlfühloase“ hat sich 2018 viel getan.

Der noch amtierende Vorsitzende Hartmut Voss lobte in seiner Ansprache vor den anwesenden Mitgliedern sowie einigen Gästen die vielen Neuerungen auf der Anlage. So wurden der Eingang und einige Geräte runderneuert, und die Wassertretanlage bietet dank neuer Handläufe jetzt mehr Sicherheit. Ferner gibt es am Wassertretbecken neue Steinplatten sowie eine modernere Verrohrung für den Wasserabfluss.

Besonders dankend erwähnte Voss die hervorragende Arbeit der vielen Helfer, die diesen Tag vorbereitet hatten. So gab es kostenlose Heißgetränke und frische Berliner und Waffeln. Gedankt wurde auch den Helfern, die den Verein bei den Sanierungsarbeiten im ausklingenden Jahr unterstützten; besonders erwähnt wurde die Metall und Landtechnik Schulte GmbH aus Groß Fullen.

Suche nach neuem Vorsitzenden

Abschließend blickte Voss auf das kommende Jahr und wies auf die Mitgliederversammlung am 16. März hin, auf der ein neuer Vorsitzender gefunden werden und das endgültige Programm für 2019 vorgestellt werden soll. Dass die neue Reisechefin Frieda Schulte bereits einen Wochenausflug in den Spessart plant, blieb auch nicht unerwähnt.

Zum Ende des Nachmittags sollte ganz traditionell das sanierte Wassertretbecken zum Wohl der Gesundheit auch noch genutzt werden. Glück und Gesundheit – das war auch der abschließende Wunsch an die Mitglieder des Kneippvereins für das kommende Jahr.