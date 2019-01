Meppen. Die Deutsche Post feiert 2019 das Jubiläum „150 Jahre Erfindung der Postkarte“. Von Neujahr 1896 stammt die wohl älteste Meppener Ansichtskarte in Farbe.

Zunächst als reine Textnachricht gedacht, entwickelte sich die „Correspondenzkarte“ zur mit Bildern gestalteten „Ansichtskarte“. Ab 1885 kann von einem zaghaften Beginn dieses Mediums gesprochen werden. 1895 sorgte dann der neu entwickelte Farbdruck von Lithografien für einen millionenfachen Boom beim Versenden von Ansichtskarten – und zu einer Sammelleidenschaft, die bis heute anhält.

Die älteste bislang aufgefundene bunte Litho-Ansichtskarte aus Meppen wurde am Neujahrstag 1896 in den Briefkasten geworfen. Absender dürfte der Unterschrift nach Johannes Joseph Krapp – genannt Hans Krapp (1880 – 1955), später Wirt der Gaststätte „Börsenhalle“ am Markt 4 – gewesen sein. Der junge Mann sandte Glückwünsche zum Jahreswechsel 1896 an seinen Freund Joseph Connemann in Lohmar.

Wirte als Verleger

Die Karte aus Meppen lag ganz im Trend der Zeit: „Ab 1895 wurden Ansichtskarten überwiegend als mehrfarbige Chromolithografien gedruckt. Es wurden meist zwei oder mehrere Einzelbilder eines Ortes um eine Hauptansicht gruppiert, häufig mit Ornamentik, Schnörkeln, Rähmchen, Ranken, Blumen oder Blättern verziert“, heißt es im Internet-Lexikon Wikipedia.

Und genau wie dort beschrieben stellt sich Meppen vor: Hauptansicht ist der Marktplatz, darum gruppieren sich die Propsteikirche und das Gymnasium. Der Bahnhof verkündet den Anschluss an die weite Welt. Tatsächlich wurden Ansichtskarten hauptsächlich für Grüße von Ausflügen und Reisen verwendet.

Häufig traten auch Wirte als Verleger der Karten auf, wobei sie dafür sorgten, dass ihr Haus dem Betrachter besonders ins Auge fiel. Die Meppener „Börsenhalle“ wird zwar auf der Karte von 1895 nicht erwähnt. Doch ist die Gaststätte mit dem Anbau von „Krapps Wagenremise“ links bei der (Teil-)Ansicht des Marktplatzes zu erkennen.

Die Welt der Philokartisten

Schon im Jahr zuvor, im Mai 1894, war in Hamburg der erste Verein von Philokartisten gegründet worden. So bezeichnen sich die Liebhaber und Sammler alter Ansichtskarten – von ihnen kurz „Lithos“ genannt. Besonders die Jahre zwischen 1897 und 1918 werden als das Goldene Zeitalter der Ansichtskarte bezeichnet und sind bei Sammlern wegen ihrer bunten Vielfalt beliebt, was sich in steigenden Preisen der Liebhaberstücke niederschlägt.

Anzeige Anzeige

Viele Philokartisten haben sich auf Themen und Motive (zum Beispiel Bauwerke, Verkehrsmittel, Feldpost, Reklame, politische Ereignisse) spezialisiert. Heimatsammlungen vermitteln oft die einzige Bildquelle zu Gebäuden und Straßen in Dörfern und Städten aus vergangenen Zeiten. So ist es möglich, dass sich in irgendeiner Sammlung eine noch ältere Ansichtskarte von Meppen verbirgt, wenn auch wahrscheinlich nicht als Chromolithografie.