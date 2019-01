Meppen. Dicht gedrängt um die Eisfläche haben zahlreiche Zuschauer a die Aufführung von „Der 90. Geburtstag oder Dinner for One“ auf der Eisfläche des Weihnachtsmarkts Meppen erlebt.

Traditionell zu Silvester läuft auf zahlreichen Fernsehsendern das im Jahr 1963 vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) aufgezeichnete englische Bühnenstück „Der 90. Geburtstag oder Dinner for One“. Die Meppener haben allerdings jedes Jahr die besondere Gelegenheit, das Stück nach dem Motto „The same procedure as every year“, live auf der Meppener Eisfläche angesagt von Tom Kemper mit Oliver Schulte als Butler James und Frank Thole als Miss Sophie, zu bewundern. So heißt es denn am Sonntag, 30. Dezember, „Eis frei“ für ein skurriles Abendessen am Silvestertag zum 90. Geburtstag von Miss Sophie.

Im „Dinner for One“ feiert Miss Sophie alleine an einer langen Tafel, weil sie ihre Freunde längst überlebt hat. Butler James serviert Ihr das Menü und übernimmt gleichzeitig die Rollen ihrer Gäste – in dem er für Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom das Trinken der alkoholischen Getränke vornimmt. Was allgemein kein Problem wäre, wenn nicht ein Tigerfell samt Kopf so manch komischen Stolperer verursachen würde.

Auf der Eisfläche durfte ein entsprechendes Fell natürlich nicht fehlen. Die Zuschauer quittierten die bekannten und doch immer wieder witzigen Gags mit viel Gelächter und kräftigem Applaus.