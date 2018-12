„Goldene 7“ in Meppen: Neues Auto für Losnummer 37357 MEC öffnen

Alle Organisatoren freuten sich über einen reibungslosen Ablauf während der Ziehung. Foto: David Hartmann

Meppen. Am Sonntagabend ist der Hauptpreis der beliebten Weihnachtslotterie „Die Goldene 7“ in Meppen gezogen worden. Der Gewinner darf sich in diesem Jahr über einen Opel Karl im Wert von 13.500 Euro freuen.