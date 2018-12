Jana Tessmer von der Jade Hochschule Oldenburg (3. von rechts), mit dem „Forscherteam“ vom DRK Meppen, Ludmillenstift Meppen, MediClin Hedon-Klinik Lingen und dem Stephanushaus Lingen. Foto: Landkreis Emsland

Meppen. Physiotherapie mit einem Robotercoach? Wer das liest, denkt zunächst an Science Fiction-Szenarien in ferner Zukunft und nicht an Senioreneinrichtungen im Hier und Jetzt. In einem Workshop in Meppen mit emsländischen Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern stellte die Jade Hochschule in Oldenburg ihren Projektbaustein „AGILE“ mit dem Roboter „Nao“ vor.