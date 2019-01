Meppen . Das Ehepaar Christel und Norbert Klett aus Meppen hält das Vorgehen der Stadtverwaltung Meppen für einen Schildbürgerstreich erster Güte. Streitpunkt ist eine Grünfläche an der Straßenecke Hermann-Brandi-Straße/Josef-Hugenberg-Straße.

Bereits im August hatte die MT-Redaktion über diese Freifläche berichtet. So wuchsen hier einst "schöne Wildblumen". Zudem spielten Kinder dort Basketball. Dann entdeckten Autofahrer die Fläche als Parkmöglichkeit. In Spitzenzeiten parkten bis zu zehn Fahrzeuge gleichzeitig dort.





Im September beschwerte sich das Ehepaar über ihren Rechtsanwalt beim Ordnungsamt der Meppener Stadtverwaltung über dien Zustände. Ihr Ziel war es, dass die Rasenfläche nicht mehr als Parkplatz "missbraucht" wurde. So seien sogar Treibstoffe und Öle ausgelaufen. "Auf unser Schreiben vom 14. September an das Ordnungsamt haben wir bis heute keine Antwort erhalten", sagte Christel Klett in einem Gespräch mit der MT-Redaktion. Sie habe sich wochenlang über die Ignoranz der Behörde sehr geärgert.





Anfang Dezember wurde dann der Großteil der Fläche mit Markierungsband umrahmt. Anfangs hofften die Kletts noch, damit wolle die Stadt das wilde Parken unterbinden. Doch das war ein Trugschluss. Stattdessen rückte eine Tiefbaufirma an, kofferte den Erdboden aus, füllte ihn mit Füllsand wieder auf und pflasterte einen Großteil des Areals. Jetzt gibt es fünf sehr großzügige Parkplätze, die allesamt belegt sind. Weitere Fahrzeuge stehen auf der restlichen Grünfläche. Diesem Wildwuchs soll auch durch Findlinge und Bäume Einhalt geboten werden.

Parkfläche zulässig

Auf Anfrage der Redaktion, kann die Stadtverwaltung den Unmut des Ehepaares nicht verstehen. "Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nummer 96/2 der Stadt Meppen, Baugebiet „Kuhweide“, ist diese Fläche als Straßenverkehrsfläche ausgewiesen und damit die Nutzung als Parkfläche zulässig", heißt es in der Stellungnahme. Die Beschwerde der Eheleute Klett, die Fläche würde als Parkfläche „missbraucht“, sei daher völlig haltlos und nicht nachvollziehbar. Der Sachverhalt sei ihnen bereits vor Monaten erläutert und auch schriftlich mitgeteilt worden. Darüber hinaus sei die Fläche dahingehend aufgewertet worden, dass fünf Stellplätze entlang des Straßenzuges angelegt wurden. "Zur Flächenstrukturierung werden noch zwei weitere Bäume angepflanzt", heißt es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung.