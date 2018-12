Meppen. Auf der Eisfläche des Weihnachtsmarkts in Meppen wird der Jahreswechsel traditionell mit dem Kultsketch „Dinner for one“ gefeiert.

Butler James serviert Miss Sophie am Sonntagabend, 30. Dezember, „the same procedure as every year“. Vorab findet um 18.30 Uhr die Ziehung des Hauptpreises der Verlosung „Die Goldene 7“ statt.

Die traditionelle Weihnachtsverlosung kommt in diesem Jahr dem Kinderschutzbund Emsland-Mitte und der Elterninitiative Kinderkrebs Emsland, Grafschaft Bentheim und Umgebung e. V. zugute. Ein Opel Karl im Wert von 13.500 Euro erwartet den Gewinner.

Wem der Weihnachtsmann nicht das passende Geschenk gebracht hat, hat bei der Geschenkeversteigerung ab 15.30 Uhr die Möglichkeit, es für einen gemeinnützigen Zweck versteigern zu lassen. Dazu reicht es aus, das verpackte Geschenk an der Eislaufbahn abzugeben. Der Weihnachtsmann versteigert diese dann zugunsten donum vitae Emsland e. V..

Die Meppener Einzelhändler laden darüber hinaus ab 13 Uhr mit einem verkaufsoffenen Sonntag zu einem Einkaufsbummel ein. Schon ab 10 Uhr können Groß und Klein die letzten Runden auf der Meppener Eisbahn drehen, bevor sie für dieses Jahr ihre Tore schließt.