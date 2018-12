pmMeppen Der SV Meppen gewinnt nicht nur auf dem Fußballplatz wie beim 2:0 gegen die Sportfreunde Lotte. Der SV gewinnt auch die Herzen vieler Kinder im Krankenhaus Ludmillenstift Meppen.

Das jedenfalls legen Bilder eines Besuches auf der Krankenstation nahe. Wie schon im vergangenen Jahr hat ein Teil der Spieler die kranken Kinder im Ludmillenstift besucht. „Gerade so kurz vor Weihnachten muss es ja besonders hart sein, im Krankenhaus zu liegen, und da wollen wir helfen und ein wenig Freude schenken“, sagte Physio Daniel Vehring, einer der Initiatoren . Auch wenn die Saison für den SV nicht so optimal läuft, denken die Spieler einer Pressemitteilung zufolge doch auch an ihre jungen Fans, denen es im Moment nicht ganz so gut geht. Etwa zehn bis 15 Kinder werden nach Angaben von Dr. Jan-Gerd Blanke von der Kinderstation Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen. Alle haben von den Spielern, die sehr gerne wieder ins Ludmillenstift gekommen seien, ein paar aufmunternde Worte, einen Schal und einen Stapel Autogrammkarten aller Spieler erhalten. Die Freude, die Spieler hautnah erleben zu können, war riesig. Aber auch die Mannschaft wurde aufgemuntert, und alle Schwestern Ärzte und Kinder waren sicher, dass ihre SV- Jungs die Saison erfolgreich zu Ende spielen.