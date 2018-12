Meppen. Die Fachgruppe Musik des Meppener Windthorst-Gymnasiums hat ihre Zuhörer im vollbesetzen Theater Meppen mit einer bunten Mischung aus fröhlich-winterlich-weihnachtlichen, aber auch nachdenklich-stimmungsvollen Darbietungen begeistert.

Den Anfang machte die Schulchor AG mit einer frischen und in schöner Mehrstimmigkeit vorgetragenen Version von „Winter Wonderland“. Gleich danach hatten die jüngsten WGM -Musiker aus der Bläserklasse des Jahrgangs 5 ihren allerersten öffentlichen Auftritt. Auch wenn nicht jeder Ton ganz exakt saß, denn die Kinder hatten „erst ganz kurz vorher geübt“, gab es für „Jingle Bells“ und eine kleine Mozart Melodie tosenden Applaus.

Frühes Üben führt bekanntlich später oft zur Meisterschaft. Toll, wie die Schüler zwischen den beiden Liedern ihre Instrumente vorstellten, und so wussten danach alle Zuhörer was es mit „hohem und tiefem Blech“ so auf sich hat. Weihnachtliches präsentierte danach die Bläserklasse des Jahrgangs 6 mit „ O du Fröhliche“ und „Santa Claus“.

Fröhlich weiter ging es mit der Schulblasorchester AG und musikalischen Auszügen aus der Muppet-Show und „Highlights from Frozen“. Ein „Happy End“, mit toller Solostimme, besang das junge Vocal- Ensemble der Musical AG. Klassisch schön klangen die Streicheinstrumente der Kammermusik-AG und bei „O Holy Night“ begleiteten das Cello und der gestrichene Kontrabass den Sologesang von Joven Scholte Aalbes, der später noch -von Eike Wobken am Klavier begleitet- einen zweiten Soloauftritt hatte.

Eine schwungvolle Performance lieferte der Abichor mit „Whatever“ und „Christmas Time“ ab, und auch ordentlich swingend ging es danach mit weiteren Auftritten der Schulblasorchester AG und der Schulchor-AG weiter. Und die WGM-Lehrer bewiesen als Chor ihr gesangliches Können und wurden dafür besonders laut von den Schülern im Auditorium bejubelt. Rockklassiker wie das „Hotel California“ von den Eagles präsentierte die Schul-Rockband, und gemeinsam wünschten alle Beteiligen mit einer tollen modernen Version von „O Come All Ye Faithfull“ ihren begeistert applaudierenden Zuhörern frohe Festtage.