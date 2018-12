Meppen. Die Vitus Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, Fördergeber zu begeistern, Projekte und zusätzliche Aktionen für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung finanziell zu ermöglichen. Jetzt haben die Verantwortlichen Bilanz gezogen.

Die Vitus Stiftung wurde im Dezember 2007 ins Leben gerufen und im August 2008 als rechtsfähig anerkannt. In diesem Jahr feierte die Stiftung ihr zehnjähriges Bestehen. „Bei den Vorüberlegungen zur Umstrukturierung des früheren Kinderhilfe e.V. in die unterschiedlichen Gesellschaften der heutigen Vitus Trägerfamilie kam diese Entwicklung in Gang“, erklärte Gerhard Knoll, Vorsitzender des Vorstandes, jetzt bei einer Jubiläumsveranstaltung einer Pressemitteilung zufolge.

Der damalige Vorsitzende der Kinderhilfe e.V., Dieter Schultejans, sei 2007 auf Gerhard Knoll und Thomas Kassens, heute Mitglied des Beirates, zugegangen und habe beide für den Stiftungsbeirat gewonnen. „Durch die Stiftung wollten wir neue Wege gehen, um Förderprojekte für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung verwirklichen zu können“, erinnert sich Kassens.

„Ein Ziel der Vitus Stiftung war und ist es, durch die Bildung des Stiftungskapitals nachhaltig den Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen zu helfen“, berichtet Kerstin Bergmann, Vorsitzende des Beirates. „ Zustiftungen können dabei allerdings stets nur in der Überzeugung ihrer ideellen Zweckerfüllung getätigt werden“. Was bedeute, dass eine Verknüpfung mit Leistungsverpflichtungen des Trägers zum Beispiel zugunsten eigener Angehöriger nicht möglich sei.

Gut positioniert

Mit der Zeit hat sich die Stiftung eigenen Angaben zufolge immer weiter positioniert. Es wurden neue Formen der Spendenakquise und des Sponsorings entwickelt und regionale Unternehmen und Unterstützer mit ins Boot geholt. Einen neuen Weg beschreitet die Stiftung auch mit der Sommer Soiree – einer Benefizveranstaltung, die seit 2015 alle zwei Jahre stattfindet. „Die Veranstaltung bietet eine besondere Gelegenheit, Gelder zu sammeln, Öffentlichkeit zu gewinnen und gleichzeitig einen unterhaltsamen Abend mit Freunden und Bekannten zu erleben, sagt Bergmann.

Horst Söker, seit 2018 Mitglied des Vorstandes, betrachtet die finanzielle Seite: „Wir dürfen es als Besonderheit sehen, dass die Stiftung aufgrund von Spendenerträgen bisher immer in der Lage war, Projekte zu fördern, ohne das Stiftungskapital anzutasten. Aufgrund der Niedrigzinslage können das viele Stiftungen nicht mehr.“ Diese glückliche Situation sei nicht zuletzt den zahlreichen Spendern, Sponsoren und sonstigen Unterstützern zu verdanken. „An dieser Stelle dafür ein recht herzliches Dankeschön.“

Vielfältig genutzt

Heinz Prins, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes, ergänzt: „Wir haben die Spendengelder in den letzten Jahren auch sehr vielfältig genutzt. Mit unserer Unterstützung wurden unter anderem Materialien für die Frühförderung und Spieltherapie, rollstuhlgerechte Tische für das Haus w.a.b.e in Meppen oder ein Lifter für die Wohnanlage St. Vitus angeschafft.“ Außerdem fördert die Vitus Stiftung die Arbeit der Vitus Beratungsstelle, der „Frühen Hilfen“ in Haren sowie des Begegnungstreffs „Grüne Oase“ in der Meppener Hebbelstraße.

Anzeige Anzeige

Auch das 50-jährige Trägerjubiläum habe eine positive Strahlkraft auf die Stiftung ausgeübt. Davon, dass Vitus das ganze Jahr über präsent gewesen sei – ob in den Medien, durch Banner in der Stadt oder durch die vielen Veranstaltungen und Aktionen – habe auch die Vitus Stiftung in ihrer Bekanntheit profitiert.

Für die Zukunft möchte die Vitus Stiftung noch mehr Besucher in die Vitus Einrichtungen holen. „Ich erlebe es oft, dass Gäste bei Führungen – etwa durch die Werkstatt oder durch den Heilpädagogischen Kindergarten – überrascht sind, was Vitus alles im Sinne der Menschen mit Behinderung leistet, sagt Rolf Augustin, Mitglied des Beirates. „Viele Besucher sind regelrecht ergriffen“.

Und damit schauen die Stiftungs-Mitglieder positiv in die Zukunft: „Wir möchten den Bekanntheitsgrad der Stiftung weiter steigern, Vorurteile in den Köpfen abbauen und mehr Gelder einwerben, um noch mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu ermöglichen.“ Nähere Informationen unter www.vitus-stiftung.org.