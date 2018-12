Meppen. Weil eine wichtige Zeugin in einem Strafprozess wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung mit einem Verbrechen fehlte, ist die Verhandlung vor dem Amtsgericht Meppen vorläufig ausgesetzt worden.

Die Staatsanwaltschaft hielt einem 37-jährigen Arbeiter aus Herzlake vor, zu Beginn des Jahres gemeinschaftlich mit seinem anderweitig strafrechtlich verfolgten Freund in die Wohnung eines Paares eingedrungen zu sein. Dabei zerstörten sie demnach eine Wohnungs- und eine Zimmertür.

Im Schlafzimmer schlug der Angeklagte dem 46-jährigen Wohnungsinhaber ins Gesicht und an den Hals, weiterhin verblieben er und sein Freund der Anklage zufolge gegen den Willen des Paares in der Wohnung und bedrohten die beiden. Insbesondere hatten sie damit gedroht, die Frau zu vergewaltigen und anschließend beide zu töten.

Diese Vorwürfe räumte der Angeklagte in abgeschwächter Form ein. Nach seiner Version hätten sie gemeinsam die beiden bereits beschädigten Türen geöffnet, um in die Wohnung zu gelangen. Dort wollten sie mit dem Paar feiern und Alkohol trinken. Er und sein Kumpel hätten bereits Alkohol getrunken, weiteres Bier und Wodka brachten sie mit in die Wohnung.

Das Paar habe das aber nicht gewollt und sie aus der Wohnung verwiesen. Daraufhin habe er den Mann gegen den Hals geschlagen. Danach seien sie dann noch, alle gemeinsam, eine längere Zeit in der Wohnung geblieben und hätten Alkohol getrunken.

Von einer beabsichtigten Vergewaltigung oder gar Tötung des Paares könne nicht die Rede sein. Dies war zu keiner Zeit beabsichtigt, sie hätten nur feiern wollen, sagte der Angeklagte.

Zwei Versionen

Ganz anders äußerte sich dazu der als Zeuge geladene Geschädigte. Demnach waren er und seine Freundin in den frühen Stunden des Vorfalltages aus Polen nach Herzlake zurückgekehrt und lagen im Bett, als gewaltsam zunächst die Wohnungstür und dann die Schlafzimmertür aufgebrochen wurden.

Zwei angetrunkene Männer hätten dann plötzlich im Schlafzimmer gestanden. Seine Freundin habe über den Balkon fliehen wollen, was aber von dem jüngeren der beiden Eindringlinge verhindert worden sei. Die beiden gaben an, sie wollten mit ihnen feiern und Alkohol trinken. Als er dann daraufhin dies ablehnte, sei er von dem Angeklagten ins Gesicht und an den Hals geschlagen worden. Er habe große Schmerzen gehabt und über Wochen kaum richtig sprechen können.

Die beiden Eindringlinge hätten sie dann beide genötigt im Zimmer zu bleiben und Alkohol zu trinken. Beide seien sehr stark alkoholisiert gewesen. Während des Trinkens hätten sich die zwei auf russisch darüber unterhalten, dass sie seine Freundin vergewaltigen und danach beide töten wollten.

Diese Drohung sei aber nicht direkt gegen sie ausgesprochen worden, aber aus ihrer Unterhaltung war diese Absicht und wie sie es machen wollten, zu entnehmen gewesen.

Große Angst

Er und seine Freundin hätten beide sehr viel Angst gehabt. Als sich dann eine günstige Gelegenheit ergeben habe, seien sie aus der Wohnung geflohen und mit dem Auto davon gefahren. Sie fuhren dann zu einem Bekannten und erklärten dort den Sachverhalt.

Dieser Bekannte war auch als Zeuge geladen. Er äußerte zunächst Bedenken, dass, wenn er aussagen würde, er von den beiden Tätern Repressalien zu erwarten hätte. Der Richter konnte ihn beruhigen. Daraufhin erklärte er, dass die beiden Geschädigten an dem bewussten Morgen zu ihm gekommen seien. Beide wären aufgelöst gewesen und hätten deutlich unter den Folgen des Geschehenen gelitten. Der Mann habe kaum sprechen können und Spuren einer Verletzung am Hals aufgewiesen. Die Frau, die das meiste erzählt habe, sei offensichtlich sehr geschädigt gewesen.

Die zweite Zeugin, die Freundin des Geschädigten, war zwar vorgeladen worden, allerdings zum Gerichtstermin nicht erschienen. Sie hatte sich über ihren Freund krank gemeldet. Als dieser dazu befragt wurde, stellte sich heraus, dass sie aus Angst vor dem Angeklagten nicht erschienen war.

Der Richter und auch die Staatsanwaltschaft sahen ihre Aussage als wichtig für das Verfahren an und beschlossen, die Verhandlung auszusetzen. Ein Fortsetzungstermin erfolgt nach drei Wochen.