Erfolgreiche Medizinerakquise für Klein Berßen

Dr. Mohamed Al Aswar wird neuer Mediziner in Klein Berßen. Foto: Hermann-Josef Mammes

Berssen. Die Einwohner der Samtgemeinde Sögel können in Sachen Gesundheitsversorgung beruhigt in die Zukunft schauen. Jetzt ist als letzter Mosaikstein die Nachfolge der Arztpraxis in Klein Berßen gesichert.