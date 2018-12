Klein Berssen. Nicht wenige Bürger waren bereits besorgt, dass die medizinische Versorgung sich im Raum Berßen, Stavern, Hüven und Apeldorn dramatisch verschlechtern könnte. Doch nicht zuletzt dank persönlicher Kontakte wird der Syrer Al Aswad die Praxis des Ärzteehepaares Neuhaus im Juli 2019 übernehmen.

Der 43-jährige Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie übernimmt die Facharztpraxis für Allgemeinmedizin der Eheleute Marion und Dr. Detlef Neuhaus in Klein Berßen. „Die Zusage ist für unsere Region ein großartiges Weihnachtsgeschenk. Uns fällt ein großer Stein vom Herzen“, sagte Bürgermeister Hermann Hinrichs am Freitag bei einem Pressegespräch.







Der aus dem syrischen Aleppo stammende Dr. Mohamed Al Aswad lebt seit 20 Jahren in Deutschland und erwarb 2006 die deutsche Staatsangehörigkeit und ist seit 2007 Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Er war zehn Jahre im Klinikum Bremerhaven als Oberarzt in der Abteilung Gastroenterologie/Onkologie tätig und arbeitet seit zehn Jahren im niederländischen Krankenhaus in Emment. „Mit 43 Jahren und viel Erfahrung im Krankenhausbereich macht es Sinn, sich beruflich noch einmal neu zu orientieren. Meine Familie trägt die Entscheidung mit, in Berßen in die Selbstständigkeit zu starten. Ich freue mich sehr auf diese neue Perspektive und darüber, dass ich hier so herzlich aufgenommen werde“ sagte der Mediziner. Er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern (6, 9 und 13 Jahre) seit sieben Jahren in Meppen. Dort wird die Familie auch wohnen bleiben. "Ich freu mich auf die neue Herausforderung". Dabei spricht er nach eigenen Angaben vier Sprachen: "Arabisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch und ein bisschen Plattdeutsch." Aswad will die Praxis mit neuen medizinischen Geräten für Ultraschall, Langzeit-Blutdruck und Langzeit-EKG ausstatten.

Er wird die Praxisräume vorerst mieten und will sie als hausärztlicher Internist weiterführen und mit seiner Kompetenz den bisherigen Schwerpunkt ausbauen.







Die Berßener Arztpraxis wurde in den Nachkriegsjahren von Dr. Karl-Heinz Volbert gegründet. Dr. Neuhaus trat Anfang 1987 in die Praxis ein und führt sie seit 1988 zusammen mit seiner Ehefrau Marion. Jetzt nach über 30 Jahren hätten sie sich entschieden, ihre ärztliche Tätigkeit Mitte des Jahres 2019 zu beenden. In der Regel versorgt die Praxis im Quartal knapp 2.000 Patienten. Neben dem Ehepaar Neuhaus ist seit einigen Jahren auch Elisabeth Behnen mit einer Facharztpraxis für Allgemeinmedizin in Klein Berßen tätig.

"Die Patienten hatten große Sorgen, wie es hier weitergeht", sagte Neuhaus. Das Medizinerehepaar sei sehr froh, dass die Nachfolge jetzt geregelt ist.

Wichtige Kontakte

Über das Ärztenetzwerk in Sögel und den permanenten Austausch mit Medizinern aus der Region ist nach Angaben von Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers der „so ungeheuer wichtige Kontakt zu Dr. Al Aswad entstanden“. Mit vielen Medizinern habe es in den vergangenen Monaten Gespräche gegeben, nachdem das Ehepaar Neuhaus seine Entscheidung zur Praxisaufgabe mitgeteilt hatte. „So sehr wir dem Ehepaar Neuhaus neben der ebenfalls in Berßen tätigen Allgemeinmedizinerin Elisabeth Behnen für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung dankbar sind, umso wichtiger war es, für die Praxis Neuhaus einen Nachfolger zu finden,“ sagte Wigbers.

Viele junge Ärzte

„In der Samtgemeinde Sögel ist der Generationswechsel bei den Fachärzten für Allgemeinmedizin ungewöhnlich gut gelungen“, ergänzte er. Nach Dr. Christian Prinz, Dr. Norbert Lorenz, Dr. Niels Höllger, Dr. Jan Lücken und Dr. Jan Felix Christiansen konnte die Samtgemeinde nun den sechsten jungen Hausarzt gewinnen. Das von der Samtgemeinde Sögel initiierte Stipendienprogramm gebe darüber hinaus Anlass zu der Hoffnung, dass „wir auch in Zukunft junge Mediziner für die Region gewinnen werden“. Auch hier zeichneten sich bereits konkreten Lösungen ab.

Bürgermeister Hermann Hinrichs verwies mit Erleichterung darauf, dass mit der Nachfolgeregelung durch Dr. Al Aswad nicht nur die medizinische Versorgung im Raum Berßen, Stavern, Hüven, Apeldorn und den angrenzenden Orten gesichert sei, sondern auch die Fortführung der benachbarten Birken-Apotheke von Doris Harren in Klein Berßen. "Alles in allem ein wichtiger Schritt für die Daseinsvorsorge in unserer Region.“