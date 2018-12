Meppen. Mit dem amüsanten „Die Wahrheit über Dinner for One“ von Jan-Ferdinand Haas unterhielt die Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt das Meppener Publikum vor dem Weihnachtsfest aufs Beste.

Wer sich schon einmal gefragt hat, wie der hierzulande wohl berühmteste und mittlerweile 55 Jahre alte Sketch zum Jahresende, Dinner for One, in bekannter Form entstanden sein könnte, bekommt in dieser Komödie eine mögliche und sehr amüsant dargebotene Antwort. Manon Straché als May Warden, die Darstellerin der Miss Sophie, und Peter Nottmeier als Freddie Frinton, Darsteller des Butlers James, sind an einem englischen Theater gemeinsam mit vier weiteren Darstellern für den Silvesterabend verpflichtet. Sie sollen „Der 90. Geburtstag“ aufführen.

Doch das gelingt nicht, denn die beiden Hauptdarsteller sind Ex-Ehepartner und an einer Zusammenarbeit keinesfalls interessiert. So versuchen sie, wo sie nur können, die Produktion zu boykottieren, ohne jedoch eine Vertragsstrafe zu riskieren. Schließlich geht die Aufführung tatsächlich über die Bühne des mittlerweile verzweifelten Theaterchefs Edward Taylor (brilliant gespielt von Thomas Henniger von Wallersbrunn). Jedoch nur mit zwei Darstellern – und unter dem neuen Titel „Dinner for One“.Neben den Schauspielern ist auch das Bühnenbild ein Highlight: Es erinnert stark an die bekannte Fernsehproduktion und ist beinahe gänzlich in schwarz-weiß gehalten. Ebenso übrigens wie die sehenswerten Kostüme. Das vermittelt Retro-Charme und passt auch inhaltlich ganz hervorragend.

Sketch zum Abschluss

Zum Ende des teils auch etwas klamaukigen Stückes gibt es noch die bewährte Aufführung des bekannten Sketches. Wie kann es bei diesem Titel und Inhalt auch anders sein? Unter der Regie von Florian Battermann agierte das sechsköpfige Ensemble in bester komödiantischer Manier. Neben den beiden Hauptdarsteller sind es auch die in den weiteren Rollen agierenden Akteure, die zum homogenen Gesamteindruck beitragen. Insgesamt sorgten sie alle für einen unterhaltsamen komödiantischen Abend.