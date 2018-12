Meppen . Darf ein Meppener Stadtratsmitglied in seiner Freizeit in einer Schule über seine ehrenamtliche Integrationsarbeit berichten? Der UWG-Ratsherr Günther Pletz meinte "Nein" und warf dies der CDU-Ratsfrau Juliane Große-Neugebauer vor.

Das Ganze geschah nach Recherchen unserer Zeitung am 13. Dezember in der nichtöffentlichen Sitzung des Meppener Stadtrates. Eigentlich wollte Pletz das Thema zusätzlich am 17. Dezember im emsländischen Kreistag thematisieren. Letztendlich sah er jedoch davon ab, auch weil ihm die Kreisverwaltung kurz vor der Sitzung mitgeteilt hatte, dass er der Ratskollegin nichts vorwerfen kann.

Juliane Große-Neugebauer engagiert sich seit drei Jahren intensiv ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit. Auch die MT berichtete mehrfach über die erfolgreiche Integrationsarbeit in Rühle. So nahm das Dorf 2015 zehn junge Männer aus dem Sudan auf. Sie wurden im alten Pfarrhaus untergebracht. Die meisten wie Omar Ahmad Kuri, Mohamed Al. Bekhit und Haytham Babiker leben inzwischen in der eigenen Wohnung und haben einen festen Arbeitsplatz oder gehen einer Ausbildung in Meppen nach. Insgesamt kümmerten sich Juliane Große-Neugebauer auch im Rahmen der Familienzusammenführung um 30 Sudanesen.





Das Windthorst-Gymnasium Meppen befasst sich in der zwölften Klasse des Deutschleistungskurses mit dem Roman "Gehen, ging, gegangen". Darin schreibt Autorin Jenny Erpenbeck über die Flüchtlingskrise. Um einen besseren Zugang zur Thematik aber vor allen Dingen zu den Schicksalen von Geflüchteten in Meppen zu bekommen, lud die Schule die Lokalpolitikerin und Rühler Ortsvorsteherin ein.





In der nichtöffentlichen Ratssitzung zweifelte Günther Pletz sogar die Einladung an und verlangte von der CDU-Stadträtin, diese schriftlich vorzulegen. Da die CDU-Politikerin jedoch bekräftige, dass die Schule sie eingeladen hatte, soll der Meppener Ratsvorsitzende Richard Dickmann in den Disput eingegriffen haben. Sinngemäß habe er gesagt: "Wenn sie das sagt, glauben wir ihr auch."

Als Expertin referiert

Als Schulleiterin des Windthorst-Gymnasiums sagte Daniela Brüsse-Haustein auf Anfrage der Redaktion: "Frau Große-Neugebauer hat hier nicht als CDU-Abgeordnete, sondern als Expertin für Flüchtlingsfragen referiert." Dabei habe sie sich nicht selbst angeboten, sondern sei gezielt auf Vorschlag einer Mutter von einer Lehrerin angesprochen worden. Zugleich bedauerte es die Oberstudiendirektorin, dass die Schule in die Parteizwistigkeiten hineingezogen werde. Das WGM sei nur seinem Bildungsauftrag gefolgt und habe dieses Thema mit einer Fachfrau besetzt. Dabei sei der Vortrag inhaltlich sehr gut gewesen. Auch die Resonanz bei den Schülern sei durchweg positiv gewesen. So referierte Julian-Große Neugebauer auf Einladung der Schule am Freitag sogar ein zweites Mal.

Günther Pletz wollte auf Anfrage der Redaktion "zu dem Thema gar nichts mehr sagen". Vielleicht hätte er sich vor seiner Schelte auch nur einfach besser informieren müssen.

Eindeutiger Erlass

Über Informationsbesuche gibt es nämlich einen eindeutigen Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums: Darin heißt es:



"2.1. Es entspricht einer in Niedersachsen seit vielen Jahren bewährten Praxis, Fachkräfte außerhalb des Lehrerkollegiums für praxisbezogene Vorträge und Diskussionen zu gewinnen, die den Unterricht ergänzen. Die Schulen dürfen daher Personen nach Nummer 1.1 Satz 1 (Anmerkung der Redaktion: Politische Mandatsträger) sowie sonstige Vertreter demokratischer Parteien einladen, in didaktisch und methodisch begründeten Fällen am Unterricht, insbesondere in den Fächern des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes teilzunehmen. Die Besuche müssen sich in den planmäßigen Unterricht einfügen. Die Lehrkraft behält die Verantwortung für den Unterricht.

2.2. Die Entscheidung über den Besuch von Politikern nach Nummer 2.1 sowie über die Durchführung von Podiumsdiskussionen in Schulen obliegt der Schulleiterin oder dem Schulleiter."

Toller Termin

Auch Juliane Große-Neugebauer selbst bedauerte die Diskussion: Sie haben nur eine realistische Darstellung der Flüchtlingsproblematik und der Integrationsbemühungen geben wollen. Die Schüler seien wirklich betroffen gewesen. Eine Schülerin habe gar nicht glauben wollen, dass im direkten Nachbarland von Ägypten, wo diese schon mehrfach ihren Urlaub verbracht, so "schreckliche Dinge" passieren. Trotz allem fällt das Resümee der Flüchtlingsexpertin positiv aus: „Das waren zwei tolle Termine, die mich sehr gerührt haben.“ So überreichten ihr die Gymnasiasten am Freitag sogar eine Spende von 150 Euro für die Flüchtlingshilfe.