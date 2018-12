Meppen. Die Kreishandwerkerschaft und der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung des CDU-Kreisverbands Meppen (MIT) hatten nun gemeinsam zu einem politischen Abend und Meinungsaustausch eingeladen. Geschäftsführer Harald Hüsers (Kreishandwerkerschaft) und Günter Reisner (MIT-Kreisvorsitzender) begrüßten zahlreiche Innungs- und MIT-Mitglieder zu der Veranstaltung.

Für den Abend hatte sich eine umfangreiche Tagesordnung ergeben. MIT-Hauptgeschäftsführer Andreas Sobotta aus Hannover führte in die Diskussion ein und zeigte gemeinsame Themen auf. Schwerpunktthemen des Abends waren die Wiedereinführung der Meisterpflicht für bestimmte Handwerksberufe und die Problematik um den Fachkräftemangel in den mittelständischen Betrieben.

Andreas Sobotta führte aus, dass sich derzeit eine interfraktionelle Arbeitsgruppe in Berlin um die Wiedereinführung der Meisterpflicht im Handwerk für bestimmte Berufe kümmert. Nach seiner Einschätzung ist die Rückführung für derzeit etwa zehn Gewerke durchaus realistisch. Insbesondere die stark rückläufige Ausbildung in den betroffenen Gewerken und die mangelnde Qualität in der Ausführung sind die zentralen Argumente für die Wiedereinführung der durch die Handwerksnovelle im Jahr 2004 entstandenen zulassungsfreien Handwerksberufe. Seinerzeit wurden 53 Handwerksberufe aus der Meisterpflicht herausgenommen. Auch der verzerrte Wettbewerb durch Soloselbständige und die illegale Handwerksausübung sind negative Folgen der Novelle, hieß es seitens der Handwerksvertreter.

Mehr Aufklärungsarbeit

Geschäftsführer Harald Hüsers führte aus, dass nach den aktuellen Zahlen der Ausbildungsplatzkommission des Landkreises derzeit im mittleren Emsland nur rund 30 Prozent der Schulabgänger überhaupt eine Duale Ausbildung anstrebt. Er forderte mehr Freiraum an den Allgemeinbildenden Schulen für die Aktivitäten der Berufsorientierung. Insbesondere müsse mehr Aufklärungsarbeiten geleistet werden, welche Chancen und Möglichkeiten sich für junge Menschen nach einer grundlegenden Berufsausbildung ergeben.

Weitere wichtige Themen des Abends waren die Problematik um die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge, die Mautpflicht ab 3,5 Tonnen und die Abgasnorm 6. Die MIT setze sich nach wie vor für die Rücknahme der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge ein. Einig waren sich die Gesprächsteilnehmer auch darin, dass die Veränderung der Mautpflichten für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen als auch die Thematik der Abgasnorm Euro 6 gerade den Mittelstand zusätzlich belastet. Die Themen Abgasnormen und mögliche Fahrverbote blieben auf der Agenda der MIT. Der Kreisvorsitzende Günter Reisner äußerte seinen Unmut über die Fahrverbote. Die Verursacher des Dieselskandals müssen auch die Konsequenzen tragen und keinesfalls der Verbraucher.