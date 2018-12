Meppen. Das Wochenende vor den Weihnachtsfeiertagen hält für die mittleren Emsländer hauptsächlich musikalisches bereit: Natürlich alles in der Vorfreude auf das Fest.

Am Freitagabend geht es los in der Trinitatis-Kapelle in Haren-Rütenbrock. „Folk meets Classic - Musik in d‘ Lüchterkark 2018/19“ heißt es um 19.30 Uhr. Musiker der Folkbands Laway, La Kejoca und Triangel präsentieren hier Advents- und Weihnachtslieder aus der ganzen Welt. Für das festliche Ambiente sorgen Kerzen, die das denkmalgeschützte Gebäude stimmungsvoll beleuchten. Die Lüchterkark ist ein Konzertprojekt, das in Zusammenarbeit mit gastgebenden Kirchengemeinden gestaltet wird. Einlass ist eine Stunde vor Beginn des Konzertes, bei freier Platzwahl. Der Preis für die Eintrittskarte beträgt an der Abendkasse 20 Euro. Außerdem sind Tickets auch im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro in den Geschäftstellen der Meppener und Lingener Tagespost sowie der Ems-Zeitung erhältlich.

Am Samstag geht es musikalisch weiter. Auf dem Westerholtschen Burgmannshof in Haselünne wird allerdings nicht angehört, sondern mitgesungen. "Weihnachten zum Mitsingen" heißt das 2. Offene Weihnachtsliedersingen des Stadtmarketingvereins dementsprechend. Von 18 bis 20 Uhr sind alle Sangesfreudigen eingeladen, für eine tolle Weihnachtsstimmung zu sorgen.

Danach kann es dann direkt weitergehen im Heimathaus Twist. Dort swingt ab 20 Uhr die Sinatra Tribute Band zusammen mit Kent Stetler in die Feiertage. Mit "Santa Claus is coming to Town", White Christmas" oder "Have yourself a Merry Little Christmas" hat die Legende Frank Sinatra einige Weihnachtsklassiker hinterlassen, die am Samstag in Twist alle endgültig auf das Weihnachtsfest einstimmen sollten. Karten sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0 59 36/23 82 sowie auf der Website www.heimathaus-twist.com.

Den Abschluss bildet am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr der Weihnachtsmarkt des Handel- und Gerwebevereins Herzlake. Dort kann man den letzten Glühwein vor dem Heiligabend bei feierlichem Ambiente genießen oder bei den mehr als 20 Ständen noch das letzte kleine Geschenk für die Liebsten finden.