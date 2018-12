Meppen. 70 Jahre nach der Gründung wird das Geschäft Betten Wulf in Meppen geschlossen. Damit wird die Liste der Inhaber geführten Geschäfte in Meppen um einen traditionsreichen Namen ärmer.

Die Erklärung für das Ende des Unternehmens ist denkbar einfach: Maria, Renate und Heiner Wulf, die das Geschäft bis zuletzt betrieben haben, haben keinen Nachfolger und gehen in den Ruhestand.



Heiner Wulf betont, die Kunden hätten ihnen bis zum Schluss die Treue gehalten, auch wenn natürlich die Konkurrenz durch bundesweit tätige Ketten, die vor allem Matratzen billig anböten, gewachsen sei. „Aber wir haben auf professionelle Beratung gesetzt“, sagt Wulf. Und vor allem die individuelle Anfertigung von Bettdecken hätten die Kunden geschätzt. „Vom Material bis zur Dicke der Füllung konnte man bei uns alles individuell bestellen“, berichtet der 69-Jährige.

Angefangen hatte alles im November 1949. Damals gründeten die Geschwister Anna und Heinrich Wulf zunächst in der Schützenstraße ein „Textilwaren-, Betten- und Aussteuergeschäft“ und wiesen in ihrer damaligen Anzeige aber gleich darauf hin, dass ein Umzug in die Emsstraße geplant sei. Da das Gebäude damals aber noch nicht fertiggestellt war, residierte man zunächst für kurze Zeit im Hause des Malermeisters Kuhl in der Schützenstraße.





Anna und Heinrich Wulf hatten damals als Angestellte eines anderen Unternehmens bereits einschlägige Erfahrungen in der Branche gesammelt und wagten den Schritt in die Selbstständigkeit. Vor rund 25 Jahren erfolgte der Umzug in gemietete Räume am Neuen Markt und die Nachfahren der Gründer betrieben das Geschäft erfolgreich weiter.

„Zum Schluss hatten wir bei einigen Angeboten ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Heiner Wulf. Einige Kunden seien in der dritten Generation ins Bettenhaus gekommen, was er als Zeichen von Treue aber auch Zufriedenheit wertete.

So kamen die Wulfs auch auf die Idee, ihre Kunden um Einreichung der ältesten Rechnungen zu bitten, die sie aus dem Bettenhaus noch vorweisen konnten. Als Belohnung gab es ein neues Daunenbett. „Wir waren selbst überrascht über die Einsendungen“, sagt Wulf. Rechnungen aus den Jahren 1971, 1975, 1980 und 1984 seien vorgelegt worden, einige sogar im Originalumschlag von damals.





„Bettenkauf ist Vertrauenssache“, so lautete der Wulf-Werbespruch und davon ist Wulf bis heute überzeugt. Nicht das teuerste Bett sei das Beste, sondern das, was zu einem passe. Das haben die Wulfs in unzähligen Kundengesprächen zu vermitteln versucht, aber damit ist nun Schluss. Weihnachten ist Schluss.