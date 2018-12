Die Fundamente für das neue Verwaltungsgebäude in Meppen werden bereits gesetzt. Foto: Hermann-Josef Mammes

Meppen . Landrat Reinhard Winter ist noch bis November 2019 in Amt und Würden. Mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest verteilte er schon einmal kräftig Geschenke. So will der Landkreis im kommenden Jahr ohne Kredite 130,9 Millionen Euro (2018: 107,5 Millionen Euro) investieren.