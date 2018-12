Meppen. Zum dritten Mal hat die Johannes-Gutenberg-Schule das Zertifikat „Sportfreundliche Schule“ erhalten.

Mit dieser Auszeichnung durch das Niedersächsische Kultusministerium und den Niedersächsischen Landessportbund werden die hervorragenden Leistungen und das besondere Engagement in der Bewegungsförderung der Schülerinnen und Schüler an der Johannes-Gutenberg-Schule gewürdigt.

Vielzahl an Kriterien

Um diese Auszeichnung zu erhalten, muss eine Vielzahl an Kriterien erfüllt werden. Dazu gehören vielfältige Bewegungsangebote auf dem Schulgelände, Talentsichtung und Talentförderung, regelmäßige Teilnahme an Schulwettkämpfen, das Angebot an Sportarbeitsgemeinschaften, die Durchführung von qualifiziertem Schwimmunterricht, die Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung, Sport und Gesundheit und die Zusammenarbeit mit Vereinen.

Urkunde

Überreicht wurde die Urkunde von der Fachberaterin für Schulsport an der Landesschulbehörde Jutta Reinhardt und von Hans Sedlatschek vom Kreissportbund.

Über die Auszeichnung freuten sich auch Bürgermeister Helmut Knurrbein und Jan Heinemann als Vertreter der Niedersächsischen Landesschulbehörde.

Zum Abschluss des Festaktes präsentierten der Schulchor, die Sport-AG und die Tanz-AG ein abwechslungsreiches Programm, in dem die Bewegungsfreude und das Bewegungskönnen der Kinder zum Ausdruck kam und das die Zuschauer begeistern konnte.