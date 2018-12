Meppen. Der Heimatverein Versen hat die 24. Auflage seines Heimatkalenders herausgegeben. Festgehalten sind spannende Ereignisse der Versener Geschichte.

Erstmals musste die Redaktion allerdings auch einen Nachruf aufnehmen. Denn mit Bernhard Wermes war im Oktober völlig überraschend einer der wichtigsten Autoren des traditionsreichen Kalenders verstorben. Wermes hatte eine Vielzahl fachkundiger Beiträge verfasst, vor allem die Ahnenforschung in Versen und in Wesuwe hatte ihm am Herzen gelegen. Weil Bernhard Wermes im aktuellen Kalender einige Themen übernommen hatte und diese nicht mehr fertigstellen konnte, zeigen die verbliebenen Autoren ihm zu Ehren die vorgesehenen Fotos zum Teil auch ohne Text.

Dennoch blieben einige interessante Geschichten und Fotos, etwa jenes vom Karneval 1968 in der Grundschule, eine Betrachtung des früheren Torfwerkes Strenge an der Süd-Nord-Straße oder die Geschichte des geheimnisvollen „Waldschlösschens“ auf dem Anwesen des Bauern Mebben auf dem Bergham.

Eine Goldene Hochzeit im Jahr 1955 bietet Stoff für Familiengeschichten, ein Foto der Damenmannschaft des VfL Emslage von 1993 Gelegenheit, die Geschichte dieses Teams zu beleuchten. Ziel vieler Schulausflüge der 1960er und 1970er Jahre war der Soldatenfriedhof in Lommel in Belgien. Motto: „Versöhnung über den Gräbern.“

Das Brotbacken mit dem Kindergarten schmückt ein Kalenderblatt, die Geschichte des Wacholders ein weiteres. Der Kegelclub „de vergnögten 4tein“ entstand 1979 und feiert nun runden Geburtstag, ebenso eine muntere Runde, die sich „Zwölf Uhr mittags“ nennt und seit 40 Jahren jeden Sonntag zwischen elf und zwölf Uhr einen Stammtisch abhält.

Den Abschluss bildet die Betrachtung eines 200 Jahre alten Kupferkessels, der sich im Besitz der Familie Buß befindet. Der Kalender enthält auch die Termine der Vereine und ist für sieben Euro beim Heimatverein oder der Bäckerei Uhlen erhältlich.