Meppen. Das Soziale Kaufhaus Meppen ist ein Vorzeigeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit. Die größten Geschenke gehen dabei oft gar nicht über die Ladentheke. Ein Kommentar.

Das Soziale Kaufhaus Meppen tut eine Menge Gutes. Es hilft Langzeitarbeitslosen durch das Ehrenamt bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, kooperiert mit dem Krankenhaus Ludmillenstift oder der Wärmestube für Obdachlose. Auch mit der JVA Meppen gibt es eine Zusammenarbeit. So werden Häftlinge für die Zeit in der Freiheit eingekleidet oder mit Weihnachtsgeschenken für ihre Kinder versorgt. Das alles sind großartige, weil soziale Aktionen. Zusammen mit dem gelebten Naturschutz durch die Verhinderung von Müll sind das vielleicht sogar größere Geschenke als solche, die über die Ladentheke gehen.

Apropos Geschenke: Gerade zu Weihnachten ist es für uns alle vielleicht mal an der Zeit über unser Konsumverhalten nachzudenken. Muss ich jetzt das zehnte Paar Schuhe kaufen? Habe ich nicht schon eine schöne Winterjacke? Es gibt so viele Leute, die sich diese Fragen gar nicht stellen, weil sie das Geld für neue Schuhe oder Jacken schlicht nicht haben. Warum nicht also mal etwas abgeben? Ein Besuch im SoKa könnte die Augen öffnen.