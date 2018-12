Meppen. Es ist ein Vorurteil, dass im Sozialen Kaufhaus nur Menschen einkaufen, die wenig Geld haben und sich nicht viel leisten können. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen des Ladens geworfen – und können mit diesem Vorurteil aufräumen.

Das Soziale Kaufhaus, das in direkter Nähe zur Fußgängerzone in Meppens Zentrum liegt, wirkt zunächst relativ unscheinbar. Keine bunte Weihnachtsbeleuchtung, keine aufgedrehte Weihnachtsmusik, dafür volle Kleiderständer und Regale. Es sieht anders aus als ein normales Kaufhaus, in dem die Menschen mit Rabatten zum Kauf getrieben werden sollen. Es ist aber auch kein wuseliger Second-Hand-Laden mit Wühltischen und Super-Sonderangeboten. Es ist ein ruhiger, neutraler und aufgeräumter Ort.

"Haus der Begegnung"

Warum das so ist, erklärt sich leicht, wenn man mit Arnold Esters und Heinz Wessels spricht. Esters ist Geschäftsführer des Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) in Meppen und leitet damit auch das Soziale Kaufhaus, das der SKM zusammen mit dem Sozialdienst Katholischer Frauen und der Caritas seit zehn Jahren betreibt. Heinz Wessels ist sein Stellvertreter und die gute Seele des Hauses. Sie sagen: "Das Soziale Kaufhaus ist nicht nur Kaufhaus, es ist zum Haus der Begegnung geworden. Die Leute kommen nicht nur zum Kaufen hier her, sondern auch um Probleme auszutauschen." Dadurch, dass das Soziale Kaufhaus nicht gewinnorientiert arbeitet, gibt es einen großen Unterschied zum Einzelhandel. "Ein Verkäufer in einem normalen Laden ist gezwungen, ihnen etwas zu verkaufen. Das ist bei uns nicht der Fall", sagt Heinz Wessels. So könnten die Mitarbeiter viel mehr als Gesprächspartner und Blitzableiter für Probleme fungieren.





Dennoch wird im Sozialen Kaufhaus eine Menge verkauft, gerade zu Weihnachten. "Auch bei uns gibt es ein klassisches Weihnachtsgeschäft", sagt Arnold Esters, der im letzten Jahr 33.000 Kunden im "SoKa" zählte. Besonders gut liefen zum Fest natürlich Spielzeug und Artikel für Kinder. Auch Weihnachtsdekoration wie Tannenbaumkugeln oder Lichterketten bietet das Soziale Kaufhaus an. Doch wie kommt die Ware in den Laden? Das meiste, erklären Esters und Wessels, komme aus Haushaltsverwertungen. Das sind oft ganz persönliche Angelegenheiten – Wessels begegnet dann Witwen, die die Kleidung ihrer Männer aufgeben oder Kindern, die die Wohnung ihrer Eltern entrümpeln. "Das ist eine ganz sensible und persönliche Sache", sagt der Betriebsleiter des SoKa.

50 Tonnen Kleidung im Jahr

Zusammen mit anderen Spenden werden im SoKa so rund 50 Tonnen Bekleidung im Jahr angesammelt. Dazu kommen Elektrogeräte, Haushaltswaren, Spielzeug, Bücher und vieles mehr. Diese riesige Menge an Ware muss natürlich geprüft werden, bevor es in den Verkauf geht. Hier kommt der Keller des SoKa ins Spiel. In dem großen Hauptraum wird die Bekleidung gelagert und geprüft. In rund 300 Körben sind die Klamotten der Art und Größe nach sortiert. Zuständig dafür sind ehrenamtliche Helfer, die jedes einzelne Kleidungsstück prüfen und etikettieren. Wessels scherzt mit den Helferinnen, diese lassen sich jedoch kaum aus der Ruhe bringen, arbeiten konzentriert: Das Soziale Kaufhaus soll kein Ramschladen sein, es will hohe Qualität für jedermann anbieten. Für jede Art von Ware haben Esters und Wessels Spezialisten in ihrem Team von rund 60 Ehrenamtlichen. Zum Beispiel eine Frau, die die gespendeten Puzzles auseinander nimmt, oder ein Elektromeister für die Geräte und jemand, der das Porzellan begutachtet. "Ohne diese Mitarbeiter könnten Sie hier den Schlüssel umdrehen", sagt Geschäftsführer Esters. "Sie sind das Hauptkapital."





Die Verkaufsfläche oben füllt sich im Laufe des Nachmittags. Die Menschen sind auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken und guten Schnäppchen. Im SoKa können alle Menschen einkaufen, egal wie dick der Geldbeutel ist. Das ist Esters und Wessels zwar einerseits wichtig, andererseits gibt es aber auch ein spezielles Angebot für Bedürftige. Menschen, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Asylleistungen beziehen, können die SoKa-Kundenkarte bekommen und so noch einmal 30 Prozent auf ihren Einkauf sparen. Rund 25 Prozent der Kunden hat die Kundenkarte, sagt Esters.

Stammkunden stöbern

Vivien Hoffmann hat zwar keine Kundenkarte, kommt aber dennoch regelmäßig ins SoKa. Heute steht sie vor den Kleiderständern. "Ich stöbere hier gerne durch und schaue, was es neues gibt. irgendetwas findet man hier immer." Auch das Personal sei sehr freundlich, sagt sie. Ein passendes Weihnachtsgeschenk hätte sie wohl auch gefunden, sagt sie, aber im Hause Hoffmann wird in diesem Jahr nicht geschenkt. Andere Kunden nehmen dagegen gerne Spielsachen für die Kinder oder andere Kleinigkeiten mit. Damit beschenken sie nicht nur ihre Liebsten, sondern auch unsere ganze Gesellschaft und die Natur. Das gefällt auch einer anderen Stammkundin auf der Suche nach neuen Gläsern: "Ich finde es schön, dass die Sachen wiederverwendet werden. Es ist wichtig, dass nicht alles einfach weggeworfen wird."

Das SoKa hat viele Stammkunden, denen das Konzept der Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit gefällt. Ein weiteres Pfund ist aber das Personal. Wer etwa Heinz Wessels zusieht, mit welcher Leidenschaft er vom SoKa spricht und mit welcher Tatkraft er Tag für Tag im Laden steht, organisiert und hilft, der erkennt: Gute Taten machen glücklich.