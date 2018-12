Meppen. Die Polizei zeigt auf dem Weihnachtsmarkt in Meppen verstärkt Präsenz. Dies komme bei den Besuchern gut an, sagen die Ordnungshüter.

Die Polizei Meppen habe ihre tägliche Präsenz im Bereich der Innenstadt deutlich verstärkt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Bei den Besuchern der Innenstadt komme dies gut an. Die Polizeibeamten stünden mit Rat und Tat zur Seite und stärkten das Sicherheitsgefühl der Besucher. Durch die sichtbare Präsenz würden Straftaten verhindert. "Das Konzept der Meppener Polizei geht auf", sagt Sprecher Dennis Dickebohm auf Nachfrage unserer Redaktion. "Während der letzten Wochen wurden keinerlei nennenswerte Straftaten auf dem Meppener Weihnachtsmarkt verzeichnet. Insgesamt ist es aus unserer Sicht auf dem Markt erfreulich ruhig."

Polizei mahnt zur Vorsicht

Für die verbleibende Zeit des Weihnachtstrubels mahnt die Polizei auch weiterhin zur Vorsicht und rät dazu, die Handtasche oder den Rucksack stets geschlossen zu halten und nah am Körper zu tragen. Wertgegenstände sollten sicher verstaut und nicht in leicht zugänglichen Jacken-oder Hosentaschen mitgenommen werden. Die früh einsetzende Dunkelheit und das dichte Gedränge in der weihnachtlichen Innenstadt seien gute Voraussetzungen für Taschendiebe, ungehindert Diebstähle zu begehen.

Bei Fragen oder verdächtigen Beobachtungen stehen die Beamten jederzeit zur Verfügung. Zudem ist die Meppener Polizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 05931/9490 zu erreichen.