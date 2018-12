Meppen. Es wäre doch schön, anderen zu Weihnachten eine Freude zu machen, das haben sich die Schüler der Schülervertretung der Anne-Frank-Schule Meppen gedacht. Puzzle, Spielzeug, Schulbedarf und vieles mehr haben die Schüler, Eltern und Lehrer für die Tafel in Meppen gesammelt. Zwei Wochen vor Weihnachten wurden die eingepackten Geschenke an die Tafel Meppen überreicht.

Die Schülervertretung (SV) der Anne-Frank-Schule Meppen hat, wie auch schon im vergangenen Jahr, einen Sammelaufruf an alle Schüler, Eltern und Lehrer gestartet. In dem Brief wurde darum gebeten noch gut erhaltene oder neue Spielsachen sowie Schulbedarfsartikel in der Schule für bedürftige Familien abzugeben. Viele Schüler, Eltern und Lehrer sind diesem Aufruf nachgekommen und haben gespendet. Durch die vielen Spenden konnten ca. 60 Kartons von den fleißigen Schülern der SV verpackt werden. Viele Spiele, Puzzle, Stifte, Malbücher, Federmappen und viele andere Dinge können so anderen Kindern eine Freude bereiten.

Am Mittwoch, den 12. Dezember sind vier Schülerinnen der SV zusammen mit den beiden SV-Lehrern zur Meppener Tafel gefahren und haben die Kartons an die Mitarbeiter der Tafel Meppen übergeben. Die Mitarbeiter haben sich sehr über die vielen Kartons gefreut, die dann in der Woche vor Weihnachten an die bedürftigen Familien ausgegeben werden. Alle Beteiligten waren sich nach einem kurzen Rundgang durch die Einrichtung einig, dass die Schule im nächsten Jahr die Tafel wieder mit einer Sammelaktion vor Weihnachten unterstützen möchte.